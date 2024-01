Piaggio Aerospace, un acquirente subito. L'appello dei sindacati e l'intervento dei parlamentari liguri

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chiedere un intervento deciso ai parlamentari liguri affinche' portino all'attenzione del Governo le istanze riguardo alla situazione di Piaggio Aerospace. L'azienda, che in Liguria conta due stabilimenti, da cinque anni si trova in una situazione di amministrazione straordinaria. Il termine per la presentazioni di offerte definitive e vincolanti per l'acquisizione di tutti i complessi aziendali è fissato al 30 gennaio 2024, ecco perchè i sindacati, che oggi hanno avuto un vertice nel Palazzo della Regione con l'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana e i parlamentari liguri, vogliono riportare l'attenzione sul futuro dell'azienda e conseguentemente di quello degli 800 lavoratori coinvolti. Al vertice erano presenti gli esponenti del Pd Andrea Orlando, Valentina Ghio, Luca Pastorino e Lorenzo Basso, di Fdi Stefano Berrino, di Lista Toti Ilaria Cavo.

I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm oggi in presidio sotto il palazzo della regione, vogliono la conferma di un acquirente serio e definitivo, cosi da rimettere in moto la macchina produttiva che ha a disposizione 500 milioni di commesse. Da Regione Liguria la volontà di convergere in questa direzione

"Un momento di confronto importante e di ascolto che nasce da una richiesta avanzata dai sindacati e accolta con un ordine del giorno dal consiglio regionale, a fronte della riapertura, fino al 30 gennaio, dei termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l'acquisizione di tutti i complessi aziendali - spiega l'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Senza distinzioni politiche o ideologiche, abbiamo condiviso la necessità di lavorare, come sistema Liguria, per evitare spacchettamenti che possano minare la competitività aziendale, garantire continuità occupazionale e salvaguardare il valore strategico industriale che Piaggio Aerospace rappresenta in Liguria e in Italia, essendo l'unica del settore ad unire l'asset dei velivoli a quello dei motori e del service".

"Fa piacere constatare l'unità di intenti del mondo politico e sindacale ligure, al di là del colore politico, a favore di un'azienda storica con circa 800 dipendenti tra Genova e Villanova d'Albenga. Sono fiducioso che la gara vada a buon fine altrimenti sarà imprescindibile un intervento del Governo per sostenere una realtà strategica e che esprime assolute eccellenze tecnologiche", ha affermato l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori.