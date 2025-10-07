Piaggio Aerospace torna a volare alto: l’Avanti Evo protagonista all’airshow di Las Vegas
di R.S.
L’Avanti Evo è noto per il suo design innovativo a tre superfici portanti, l’alta efficienza operativa e le prestazioni elevate
Piaggio Aerospace torna protagonista della scena internazionale dell'aviazione d'affari. A tre mesi dalla sua acquisizione da parte della società turca Baykar, l’azienda ligure parteciperà al NBAA Business Aviation Convention & Exhibition (BACE), in programma dal 14 al 16 ottobre a Las Vegas.
Si tratta di uno degli eventi più importanti al mondo per il settore, con oltre 800 espositori e una vetrina internazionale per le tecnologie più avanzate.
Fiore all’occhiello della presenza Piaggio sarà il P.180 Avanti Evo, turboelica di punta dell’azienda, che verrà esposto all’Henderson Executive Airport nell’ambito dell’evento “Aircraft Connection”, una speciale mostra statica che permetterà ai visitatori di esplorare i velivoli e incontrare direttamente i produttori.
L’Avanti Evo, in arrivo dalla Florida, rappresenta un’eccellenza aeronautica italiana, noto per il suo design innovativo a tre superfici portanti, l’alta efficienza operativa e le prestazioni elevate.
Con questa partecipazione, Piaggio Aerospace riafferma la sua presenza nel mercato globale e rilancia il proprio ruolo nel settore dell'aviazione business, guardando al futuro con una nuova proprietà e rinnovate ambizioni.
