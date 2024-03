Piaggio Aero: proroga commissariamento e apertura a Leonardo, ministro Urso risponde a Pastorino (Pd)

"A mia interrogazione Urso annuncia proroga commissariamento e apertura a Leonardo": così il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, al termine del question time con il ministro Urso alla Camera sul futuro di Piaggio Aerospace

"Ho appreso con positività - prosegue - dalla risposta del ministro del made in Italy Adolfo Urso alla mia interrogazione dell'intenzione del governo a prorogare l'amministrazione straordinaria di Piaggio Aerospace per un altro anno, così come è emersa una chiara apertura nei confronti di Leonardo".

"Il ministro ha concordato con me importanza e strategicità di Piaggio, così come si è detto convinto che Leonardo potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo contesto. Registro questa risposta come una promessa e mi auguro che il previsto appuntamento del ministro con i sindacati dei lavoratori di Piaggio Aerospace del prossimo sabato 9 marzo sia l'occasione per incontrare tutte le parti coinvolte. Aggiungo che quella di Leonardo è per noi la scelta più naturale sul territorio. Auspichiamo che sia presto perseguito l'obiettivo del coinvolgimento di una società pubblica e/o privata, per tutelare i livelli occupazionali di Piaggio, perché oggi l'azienda - numeri alla mano - è un'azienda che sta bene", conclude Pastorino.