Peste suina, Bruzzone (sindaco di Cogoleto): "Siamo molto preccupati"

di Redazione

Peste suina. Anche Cogoleto è preccupata per le conseguenze dell'ordinaza che vieta tutte le attvità nell'entroterra.

"Siamo molto preoccupati - spiega il sindaco Paolo Bruzzone - proprio da qualche tempo stavamo potenziando tutte le nostre attività all'aperto. Il nostro impegno negli ultimi mese è stato proprio improntato a far vivere il nostro territorio nella sua interezza. Trekking, mountain bike e sentieristica ma non solo, abbiamo un entroterra fantastico che vogliamo sfruttare. Speriamo davvero che questa sitazione non peggiori e che nel caso arrivino anche dei sostegni".