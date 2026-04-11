Pescara-Sampdoria 1-1 (LIVE): pareggio blucerchiato con la zampata di Conti

Le formazioni ufficiali di Pescara-Sampdoria:

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Capellini, Altare, Bettella, Cagnano; Acampora, Brugman, Valzania; Olzer, Insigne; Di Nardo. All.: Gorgone

SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Conti, Esposito, Barak; Begic, Brunori, Pierini. All.: Lombardo

88' - Ultimo cambio per Lombardo: fuori Pierini e dentro Depaoli.

86' - Brunori servito da Cherubini va verso la porta di Saio ma viene rimontato da Bettella. Non ha avuto le forze necessarie per concludere a rete l'attaccante blucerchiato.

82' - CONTI PAREGGIA LA GARA! Traversone basso di Cicconi, zampata decisiva di Conti che anticipa il suo diretto avversario e deposita in rete, facendo esplodere di gioia la panchina blucerchiata.

80' - Triplo cambio per il Pescara: fuori Altare, Valzania e Di Nardo; dentro Letizia, Gravilon e Russo.

76' - Insigne prova a ripartire, ma viene atterrato fallosamente da Ricci che viene ammonito dal direttore di gara.

74' - Meazzi s'invola tutto solo verso la porta di Martinelli, calcia con il destro ma si divora il gol del 2-0, tenendo ancora in partita la squadra di Lombardo.

68' - Doppio cambio per Lombardo: fuori Giordano ed Esposito, dentro Cicconi e Ricci.

67' - Cambio nel Pescara: fuori Acampora e dentro Meazzi.

63' - Altra iniziativa di Begic che mette al centro, stacco di Cherubini che colpisce di testa e manda fuori di pochissimo. Grande spunto di Begic.

61' - Primo cambio anche nel Pescara: fuori Olzer e dentro Caligara.

58' - Prova a dare una scossa ai suoi Lombardo con il cambio di Cherubini. Alcune imprecisioni però dei blucerchiati soprattutto negli ultimi metri.

53' - Brunori scarica per Cherubini, appena entrato, che prova a piazzare il destro. Palla che esce di un soffio alla sinistra della porta difesa da Saio.

52' - Primo cambio per Lombardo: fuori Barak e dentro Cherubini.

50' - Cross dalla sinistra, respinta di Saio sui piedi di Brunori che da posizione complicata prova il destro al volo; palla che termina alta sopra la traversa.

47' - Olzer fa tutto benissimo entrando in area di rigore, poi egoisticamente non serve Valzania tutto solo e perde l'attimo per la conclusione. Potenziale palla gol per la formazione di Gorgone.

INIZIO SECONDO TEMPO! Si riparte con il primo pallone gestito dal Pescara.

FINE PRIMO TEMPO! Termina qui la prima frazione, Pescara avanti per 1-0 sulla Sampdoria, decisiva per ora la rete su calcio di rigore realizzata da Di Nardo al 48'. Nel finale di tempo doppia clamorosa occasione per i blucerchiati con Barak e Pierini.

45' +5 - Clamorosa doppia occasione per la Samp: Di Pardo scarica dietro per Barak che impiega troppo per caricare la conclusione e viene murato, poi sul rimpallo rovesciata di Pierini che termina alta, ma la formazione di Lombardo ha avuto subito l'occasione per tornare in parità-

45' +3 - DI NARDO PORTA AVANTI IL PESCARA! Destro del numero 9 che spiazza Martinelli e formazione di Gorgone in vantaggio proprio allo scadere del primo tempo.

44' - Olzer viene messo giù da Abildgaard. Piccinini lascia correre, ma viene richiamato al Var e concede calcio di rigore in favore del Pescara.

42' - Altro giallo per il Pescara: questa volta cartellino per Bettella per un fallo commesso ai danni di Conti sull'out di destra.

40' - Fase della gara più spezzettata rispetto all'avvio di gara. Poche occasione da entrambe le parti.

32' - Giordano salta Valzania, che lo ferma irregolarmente. Prima ammonizione per i delfini.

31' - Conti entra in area e prova la conclusione a giro con il mancino. Non è il suo piede e palla che termina abbondantemente a lato.

27' - Acampora taglia in due il centrocampo blucerchiato, fermato fallosamente da Pierini, che diventa il secondo ammonito tra le fila dei blucerchiati.

26' - Traversa di Di Nardo: palla tagliata di Acampora, colpo di testa non pulitissimo di Di Nardo che centra in pieno la traversa. Pescara ad un passo dal vantaggio.

23' - Palla filtrante di Conti per Brunori, che viene anticipato in uscita bassa da Saio. Prima grande occasione per la Sampdoria.

21' - Viti interviene in maniera scomposta su Cagnano. Questa volta Piccinini estrae il cartellino giallo per il numero 2 blucerchiato, che diventa così il primo ammonito della gara.

19' - Pierini viene steso nettamente da Capellini che ferma la ripartenza blucerchiata. Piccinini grazia il termino biancazzurro e non lo ammonisce.

15' - Ancora Valzania protagonista con un traversone tagliato che attraversa pericolosamente l'area di rigore, ma nessun giocatore del Pescara arriva all'appuntamento per battere a rete. Brivido per i ragazzi di Attilio Lombardo.

12' - Altra chance per il Pescara, imbucata per Valzania che da posizione defilata prova comunque la conclusione verso la porta di Martinelli. Pallone che termina abbondantemente alto sopra la traversa.

6' - Prima occasione per il Pescara: Di Nardo lotta e si libera della marcatura di Viti, scarica dietro per Insigne, che viene ostacolato da un difensore blucerchiato e manda fuori da ottima posizione.

3' - Padroni di casa che fanno girare il pallone nelle propria trequarti in questo avvio. Samp che per ora attende nella sua metà campo.

FISCHIO D'INIZIO! Primo pallone gestito dalla formazione di Attilio Lombardo. Pescara con la tradizionale divisa casalinga bianco-azzurra, mentre i blucerchiati con la divisa blu-jeans.

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