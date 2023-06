Pellegrinaggio diocesano del mondo del lavoro alla Guardia, Venzano (Cisl): "Coesione con la chiesa elemento di forza"

“Le parole dell’Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca sono molto importanti per un mondo del lavoro in continuo cambiamento e con difficoltà che vanno risolte è il momento di fare scelte giuste per il bene del mondo del lavoro, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie: come ha detto l’Arcivescovo il lavoro è dignità nella sua interezza. Aziende strategiche come Acciaierie d’Italia, Ansaldo Energia e Piaggio AeroSpace hanno bisogno di risposte e di scelte che siano di buonsenso e di prospettiva futura per l’interesse dell’intero paese: sono oltre 4200 i lavoratori interessati. La coesione con le istituzioni del territorio e la Chiesa è un elemento fondamentale che ci dà grandissima fiducia. Tutti sono schierati insieme a noi per la difesa del lavoro. Ora però tocca in particolare al Governo fare la sua parte per trovare una soluzione e dare risposte importanti". Lo ha detto Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria , dopo le parole dell’Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, durante il Pellegrinaggio del mondo del lavoro al Santuario della Guardia.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti ha preso parte questa mattina, in rappresentanza della giunta di Regione Liguria, al pellegrinaggio del mondo del lavoro al Santuario della Guardia. “Il lavoro è naturale vocazione dell’uomo, fonte di dignità, pilastro di ogni famiglia e società civile - spiega Benveduti - Il nostro impegno quotidiano è, non solo per contribuire a crearlo e a difenderlo, ma anche per cercare di renderlo più stabile, sicuro ed equo possibile”.

“Come ogni anno - aggiunge l’assessore - siamo saliti al Santuario della Madonna della Guardia per condividere una preghiera, tra gli altri molti religiosi, con sua Eccellenza l’Arcivescovo Marco Tasca, con il decano dei Cappellani del Lavoro Monsignor Franco Molinari e con le innumerevoli storiche associazioni operaie cattoliche genovesi”.

nella foto: Una delegazione della FIM Cisl Liguria insieme all’Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca.