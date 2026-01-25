Pedopornografia online: blitz della Polizia, tre arresti e un minorenne denunciato

Operazione contro la pedopornografia online tra Liguria, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Tre uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e un 17enne denunciato a piede libero al termine di un’azione coordinata dal Centro operativo sicurezza cibernetica Piemonte e Valle d’Aosta, su disposizione della Procura di Torino.





Le perquisizioni personali, domiciliari e informatiche hanno portato all’arresto di due uomini, di 52 e 40 anni, residenti nelle province di Cuneo e Genova, trovati in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Un terzo arresto ha riguardato un 27enne di Pordenone, accusato anche della produzione di materiale realizzato attraverso lo sfruttamento sessuale di minori.





È stato inoltre denunciato un minorenne nato nel 2008, residente nel Comasco, ritenuto l’amministratore di un gruppo Telegram dal quale l’indagine ha preso avvio.





L’operazione è il risultato di una complessa attività sotto copertura, durata oltre due anni, condotta dagli investigatori del Cncpo con il supporto delle strutture di Torino e Genova e delle sezioni operative di Como e Pordenone. La stessa inchiesta aveva già portato, nei mesi scorsi, all’arresto di un sacerdote e di un medico, individuati come promotori del gruppo, fermati rispettivamente a Brescia e Torino.





Attraverso sofisticate tecniche informatiche di de-anonimizzazione, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la rete di contatti e gli scambi di materiale illecito all’interno delle comunità digitali coinvolte. Le indagini proseguono per individuare ulteriori responsabilità e ramificazioni della rete.

