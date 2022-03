Genova, pedone in stato confusionale in sopraelevata

di Redazione

L'episodio questa mattina. L'uomo, attorno ai trent'anni, è stato raggiunto dalla Polizia Locale che ha chiesto l'intervento dell'ambulanza

Episodio movimentato questa mattina in sopraelevata. Gli automobilisti in transito hanno segnalato la presenza di un pedone sulla strada di scorrimento. I primi a raggiungere il luogo sono stati gli agenti della Polizia municipale. Constatato che l'uomo, un trentenne, appariva in stato confusionale, hanno richiesto l'intervento di una ambulanza per valutarne le condizioni.