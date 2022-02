Pastorino, sindaco di Bogliasco, in udienza dal Papa: "Emozione unica"

di Redazione

"Attraverso di voi, saluto i Sindaci di tutto il territorio nazionale, con grato apprezzamento, in particolare, per ciò che state facendo e che avete fatto in questi due anni di pandemia”. Con queste parole Papa Francesco ha salutato una delegazione Anci composta da 118 sindaci provenienti da tutta Italia. Tra loro anche Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco.

"Questa mattina sono stato ricevuto dal Pontefice in Vaticano nel corso dell'udienza speciale del direttivo nazionale di ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui faccio parte e che rappresento anche in qualità di sindaco di Bogliasco e di presidente della sua Commissione Turismo. E' stata un'esperienza emozionante, ho portato in dono al Pontefice un libro di fotografie di Bogliasco e ho avuto occasione di mostrargliele parlando delle sue origini liguri e ricordando i suoi nonni originari della nostra terra", ha commentato Pastorino a fine udienza".