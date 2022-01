Mattarella-bis, Pastorino (Leu): "Grazie presidente: incarna equilibrio e saggezza"

di Edoardo Cozza

Il deputato ligure, anche segretario di presidenza alla Camera, afferma: "La politica ha sbagliato con troppi rovesciamenti e congressi interni"

"Il primo pensiero è un grazie al Presidente Mattarella", dichiara Luca Pastorino, deputato ligure di LeU e segretario di presidenza alla Camera, che anche quest'oggi ha avuto l'onore di officiare le operazioni di voto del settimo scrutinio per l'elezione del 13esimo presidente della Repubblica.

"Quel che ha sbagliato la politica - oltre alla linea tenuta da Salvini a dir poco confusa - è stato di non fare emergere all'esterno la giusta lettura della rielezione del Presidente. In una legislatura caratterizzata da tanti rovesciamenti di campo e dove, in questi giorni, tutti partiti hanno fatto una sorta di congresso interno, Mattarella poteva già essere un punto di partenza per un Parlamento che in questi anni ha appunto visto tante forme di evoluzione", commenta Pastorino. "Mattarella incarna quell'equilibrio e quella saggezza che già aveva con sé e per la quale gli è stato chiesto di portare avanti il suo lavoro. Grazie, Presidente".