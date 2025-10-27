Transport

Parte da Genova il progetto transfrontaliero “CIIRCLE” da 5,6 milioni di euro per sostenere l’innovazione delle imprese

Il progetto mira a sviluppare un’infrastruttura strategica condivisa, capace di generare sinergie durature tra le economie regionali coinvolte

Prenderà il via da Genova, giovedì 30 ottobre, il progetto CIIRCLE (“Competitività e Innovazione Inter-Regionali: un Cluster di Eccellenza”), iniziativa da 5,6 milioni di euro cofinanziata nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027.

La presentazione ufficiale si terrà presso il Salone del Consiglio della Camera di Commercio di Genova e segnerà l’avvio di una collaborazione tra i territori partner dell’area transfrontaliera: oltre alla Liguria, capofila del progetto, partecipano Corsica, Sardegna, Toscana e Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA).

L’obiettivo di CIIRCLE è rafforzare la competitività delle imprese italo-francesi creando un’area attrattiva e integrata, orientata alla modernizzazione intelligente e sostenibile. “Vogliamo mettere a sistema le eccellenze e le competenze dell’area marittima per attrarre nuovi capitali e sostenere le imprese nel percorso di innovazione e sostenibilità”, ha spiegato Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria.

Il progetto mira a sviluppare un’infrastruttura strategica condivisa, capace di generare sinergie durature tra le economie regionali coinvolte, favorendo la crescita di un ecosistema imprenditoriale competitivo e interconnesso tra Italia e Francia.

