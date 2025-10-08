Parlamento Ue: nessun pedaggio stradale per camion e autobus a zero emissioni

Il Parlamento Europeo ha adottato una modifica mirata alle norme UE sulla tariffazione stradale per estendere la possibilità di esentare i camion e gli autobus ecologici dai pedaggi stradali fino al 30 giugno 2031.

Gli eurodeputati hanno sostenuto la proposta della Commissione di prorogare la possibilità di esentare i veicoli pesanti a zero emissioni, come camion o autobus, dai pedaggi stradali e dai diritti di utenza o di continuare ad applicare tariffe significativamente ridotte per altri cinque anni e mezzo (dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2031).

Il Parlamento europeo è convinto che questa misura contribuirà a rafforzare la motivazione economica per investire in camion e autobus a zero emissioni, a mantenerne i costi operativi inferiori rispetto ai veicoli convenzionali, a garantirne una più ampia diffusione e a raggiungere l’obiettivo del 2030 di una riduzione del 43% delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti.

Le norme dell’UE non obbligano gli Stati membri a imporre un pedaggio ai veicoli per l’utilizzo delle loro strade. Tuttavia, qualora scegliessero di farlo, devono attenersi ai principi di tariffazione stabiliti nella Direttiva Eurovignette. L’esenzione dalla tariffazione stradale per camion e autobus a emissioni zero rimane facoltativa.

Questa modifica mirata delle norme dell’UE è stata sostenuta da 458 voti favorevoli, 182 contrari e 11 astensioni.

Per accelerare l’adozione delle norme modificate, il Parlamento ha concordato, durante l’ultima sessione plenaria di settembre, di esaminare il fascicolo con procedura d’urgenza . Per entrare in vigore, il disegno di legge necessita ora dell’approvazione formale del Consiglio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.