Parcheggi, la giunta Salis cambia rotta: non sono una priorità, privilegiate aree di interscambio e mezzi condivisi

Tensione in aula rossa a Palazzo Tursi durante la commissione dedicata al tema della sosta in centro città. Convocati per discutere del futuro dei parcheggi e delle aree “Kiss&Buy”, i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti hanno abbandonato la seduta dopo oltre un’ora di polemiche tra maggioranza e opposizione, denunciando “un dibattito sterile” e “l’assenza di ascolto verso le categorie produttive”.

Sul tema dei nuovi parcheggi, l’assessore comunale alla Viabilità Emilio Robotti ha chiarito la linea della nuova amministrazione: “Non sono una priorità. Puntiamo sulla mobilità sostenibile e sui parcheggi di interscambio”. Le aree “Kiss&Buy”, invece, resteranno in via sperimentale fino a fine anno, poi sarà valutata la loro efficacia.

Secondo i dati della Polizia locale, però, la rotazione negli stalli da trenta minuti funziona poco: nel municipio Centro Est – dove si concentra il 30% dei posti – sono state elevate oltre 580 multe in un anno. “Serve capire se siano davvero utili o se abbiano perso il loro scopo originario”, ha osservato Robotti.

La giunta ha inoltre archiviato, almeno per ora, i progetti di sette nuovi parcheggi ipotizzati in passato (tra piazza Dante, via Fiasella e Ponte Parodi), ritenendoli “non supportati da istruttorie tecniche” e spesso legati a contenziosi aperti. L’obiettivo, ha ribadito l’assessore, è “favorire la mobilità dolce, il trasporto pubblico e il car sharing”.

Critiche compatte dal centrodestra, che accusa la giunta Salis di “indifferenza verso le esigenze dei cittadini e dei commercianti” e di “smantellare i progetti avviati dalla precedente amministrazione”.

