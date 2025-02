Papa Francesco, venerdì alle 8,30 in San Lorenzo Messa con preghiera per la salute del Pontefice

Venerdì 21 febbraio alle ore 8.30 nella S. Messa in Cattedrale di San Lorenzo si pregherà in modo particolare per la salute di Papa Francesco, ricoverato da una settimana al policlinico Gemelli per problemi alle vie respiratorie.

L'Ufficio Liturgico Diocesano ha predisposto questa intenzione di preghiera per le celebrazioni di domani in tutte le parrocchie: "Come una grande famiglia, chiediamo con fede al Signore che doni al nostro Papa Francesco la forza e la grazia necessarie per affrontare questo momento delicato della sua salute".

