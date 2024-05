Pallavolo: Serteco Volley School ingaggia Luca Gallo come coordinatore e direttore tecnico

Serteco Volley School Genova apre la stagione 2024/25 con un colpo di mercato: dalla serie A e dalla nazionale croata arriverà Luca Gallo nel ruolo di coordinatore direttore tecnico.

Gallo, imperiese di 46 anni, ha una vasta esperienza nazionale e internazionale. Negli ultimi vent’anni Luca ha guidato squadre di Serie regionale e nazionale e ha seguito e sviluppato numerosi gruppi giovanili con i quali ha conseguito diversi titoli territoriali e regionali. Direttore tecnico per svariate realtà, è stato anche selezionatore provinciale a Imperia e membro degli staff di alcune nazionali giovanili. Il tecnico ligure ha anche esperienze fuori dall’Italia quale direttore tecnico e responsabile del settore giovanile del RC Cannes, militante nel campionato di Serie A francese, oltre che membro dello staff della prima squadra nazionale di serie A. E’ stato poi responsabile del settore giovanile di BZZ Piossasco e head coach nella prima squadra in serie B. Nella sua ultima stagione passata in palestra ha svolto il ruolo di coordinatore tecnico del settore giovanile di Volley Millenium Brescia aggregato allo staff della prima squadra (militante in serie A). Attualmente Luca Gallo è anche membro dello staff del settore tecnico giovanile della Federazione Nazionale di Volley Croata, carica che manterrà durante la sua attività in Serteco.

Grande soddisfazione dei soci Casassa, Mangiapane e Panciroli che con questo innesto vogliono continuare a mantenere in Serteco un’eccellenza nel settore giovanile e valorizzare ulteriormente il progetto delle formazioni Wonder Volley.

Queste le prime parole del neo tecnico arancionero: “Dopo 4 anni passati fuori e un anno sabbatico per un grave lutto familiare l'idea di ripartire da una piazza ambiziosa come Genova con un progetto di lavoro molto interessante non può che essere fonte di stimolo. Sono molto felice per la loro chiamata e non vedo l'ora di poter conoscere l'ambiente e le ragazze per mettermi subito al lavoro. Genova ci vediamo presto”.