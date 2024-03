Pallavolo, le ragazze di Wonder Volley rivincono il titolo regionale Liguria Centro Under 18

Per il secondo anno consecutivo e nuovamente contro Cogovalle, la Wonder Volley (il progetto comune tra le società Serteco Volley School, Normac VGP e Normac AVB) si aggiudica il titolo di campione della categoria Under 18 Liguria Centro.

Settimana pesante per le Wonder che hanno affrontato 4 partite in 6 giorni, infatti solo dopo la terza semifinale, tra le mura amiche del Palaserteco, sono riuscite a prevalere di misura sull'altra squadra Wonder. Cogovalle invece si presentava alla partita con meno apprensione avendo già chiuso il discorso semifinali da una settimana.

Parte bene il Cogovalle che vince il primo set. Ma la Wonder è decisamente in forma , tiene in mano la partita, vince i successivi 3 set e diventa campione FIPAV Under 18 e si aggiudica il trofeo Giorgia Longo.

Wonder Volley - Cogovalle Monti 3-1 (19/25 - 25/20 - 26/24 - 25/20)