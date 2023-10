Pallanuoto: Champions, Pro Recco in Georgia per la qualificazione anticipata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Pro Recco vola in Georgia per ottenere con due turni di anticipo la qualificazione alla seconda fase della Champions League, vincendo il girone che la vede al comando con 9 punti, davanti a Olympiakos (5), Jug (4) e Dinamo Tbilisi (0). Proprio la Dinamo Tbilisi, nel giorno di Ognissanti alle 16 italiane, sarà l'avversaria di giornata. In caso di vittoria i biancocelesti dovranno poi attendere il risultato della sfida tra Jug e Olympiacos per festeggiare matematicamente il passaggio del turno.



Assenze pesanti per Sukno che dovrà fare a meno di Ivovic e Di Fulvio, infortunati, e di Hallock impegnato con la nazionale statunitense nei giochi panamericani.





"In questa settimana senza partite ci siamo allenati alla "Ferro" con il Settebello - le parole del difensore Nicholas Presciutti - tre giorni intensi in cui noi giocatori della Pro Recco convocati ci siamo divisi: al mattino con mister Campagna, la sera agli ordini di Sukno per le amichevoli tra le due squadre. Un'ottima preparazione perché nella nazionale c'erano tanti giovani carichi di energia: ci ha fatto bene in vista della partita di Champions. In Georgia vogliamo prenderci quei tre punti che vorrebbero dire quasi certamente qualificazione, sappiamo l'importanza che riveste questa partita: affrontiamo una formazione che non molla mai specialmente in casa, con due stranieri di alto livello, il centroboa e il mancino; stanno giocando bene, con intensità, nonostante i risultati non siano dalla loro parte".





Quella di Tbilisi sarà la penultima gara prima della Supercoppa Europea contro il Vasas, in programma venerdì 10 Novembre a Chiavari alle ore 20,45.