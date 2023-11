Pallanuoto: Champions League, la Pro Recco espugna Tbilisi 16-9

La Pro Recco fa sua la trasferta di Champions League in Georgia, batte la Dinamo Tbilisi per 9-16 e può guardare alla seconda fase. Dopo un primo tempo in equilibrio, i campioni d’Europain carica prendono il largo nel secondo e terzo quarto trascinati da un Kakaris immarcabile al centro e da Zalanki (foto Sandic) a segno tre volte come il greco. Gioia anche per Giglio Rossi, 2004 prodotto del vivaio biancoceleste alla prima rete in Champions League.





Senza Ivovic, Di Fulvio e Hallock, ritorna Aicardi ai due metri. I biancocelesti sono imprecisi in avvio, Del Lungo è miracoloso su Vlahovic ma nulla può su Tankosic che a metà tempo sfrutta la sosta nel pozzetto di Cannella e segna l’1-0. Uomo in più che capitalizza anche Kakaris su assist di Condemi, ma l’equilibrio dura 100 secondi perché Pjesivac si inventa un diagonale dai 7 metri che bacia il palo e si insacca. I ragazzi di Sukno guadagnano una marea di espulsioni con Kakaris e alla sesta, ormai prossimi alla sirena, Cannella non perdona pareggiando i conti (2-2).





La bellissima beduina di Pjesivac dopo appena 25 secondi riporta in vantaggio i georgiani, ma la Pro Recco reagisce e sorpassa: Younger pesca l’incrocio, Rossi alla prima rete in Champions League copia e incolla la prima rete di Kakaris con un tocco al volo sul palo, l’alzo e tiro di Condemi a metà quarto non dà scampo a Razmadze e vale il 3-5. Risultato che cambia ancora a sessanta secondi dalla sirena: l’uomo in più da manuale permette a Kakaris un comodo tocco sotto porta per il +3 che manda le squadre al cambio campo.





Botta e risposta in sei contro cinque in apertura di terzo tempo tra Tkeshelashvili e Fondelli, poi Dzikhtsiarenka accorcia (5-7). Del Lungo nega il meno uno ai padroni di casa e i mancini di Sukno spaccano il match: due volte Zalanki ed Echenique doppiano la Dinamo Tbilisi (5-10). L’ungherese fa tris su rigore conquistato ancora da Kakaris, imprendibile al centro, e chiude il tempo sul +6.





Divario che aumenta anche dopo gli ultimi otto minuti di gioco che la Pro Recco controlla senza problemi chiudendo con la rete di Kakaris del 9-16.





“Alla fine abbiamo vinto facile, ma all’inizio ci siamo trovati un po’ in difficoltà soprattutto in fase offensiva – le parole del tecnico Sukno - Dopo qualche parata del loro portiere abbiamo subito delle controfughe, poi in avvio di secondo tempo abbiamo cambiato marcia e giocato meglio, probabilmente il fatto di aver saltato qualche allenamento ci ha penalizzato”.