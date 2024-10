Palio delle Repubbliche Marinare, Genova si prepara a ospitare la 69a edizione

GENOVA - Domenica 13 ottobre, iI canale di calma di Genova Pra ospiterà il 69° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Questo evento è dedicato a celebrare le rivalità e le gesta di quattro delle più illustri repubbliche marinare italiane: Venezia, Amalfi, Pisa e Genova, attuale detentore del titolo, dopo la vittoria ottenuta a Venezia l'anno scorso.

Nato nel 1955, il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare torna a Genova in questo 2024 che vede il capoluogo capitale europea dello sport, ma non sarà soltanto una sfida sportiva, bensì un tributo alla ricca storia e alla grandezza delle antiche repubbliche marinare italiane, con una serie di eventi che arricchiranno il calendario della due giorni di festa.

Un aspetto significativo di questa edizione è la partecipazione, all’interno della categoria femminile, di 4 equipaggi completamente composti da donne e non più misti, come avvenne l’anno scorso. Questa inclusione testimonia l'evoluzione e l'apertura del Palio alle eccellenze femminili nel mondo della vela, ampliando l'orizzonte della competizione. Ogni singolo equipaggio è composto da otto vogatori e un timoniere, a bordo di imbarcazioni realizzate in vetroresina, diverse nei colori e nelle splendide polene: dal cavallo alato di Amalfi, al drago di Genova, che ricorda il protettore della città, San Giorgio; l'aquila di Pisa, che simboleggia l'antico legame tra la repubblica tirrenica e il sacro romano impero e leone alato di Venezia, che si ricollega al patrono della città lagunare, San Marco Evangelista.

L'apertura ufficiale della manifestazione sarà un momento di grande suggestione, con il corteo delle quattro repubbliche che sfileranno, sabato 12 ottobre, attraverso alcune vie del centro città, con un percorso storico che narrerà le gesta e le tradizioni di ciascuna città marinara.

Così come Genova, le altre 3 Repubbliche Marinare hanno scelto temi e figure particolarmente simboliche per il corteo storico: Amalfi rievoca le nozze, avvenute nel 1002 fra Sergio, primogenito del Duca Giovanni I, e Maria figlia del Principe longobardo di Capua e Benevento; Pisa mette in scena una sequenza di figure evocative della propria storia medievale; Venezia rende onore alla patrizia veneziana Caterina Cornaro che nel 1489 - vedova di Giacomo Lusignano dal quale ha ereditato il regno di Cipro - sbarca in Laguna ed è accolta dal Doge.

«Sono molto felice che, proprio nell’anno in cui siamo Capitale Europea dello Sport, spetti a Genova l’organizzazione della Regata Storia delle Antiche Repubbliche Marinare - afferma l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova - Dopo aver vissuto in trasferta due sfide che hanno visto il nostro galeone trionfare, sono sicura che i nostri ragazzi, spinti anche dal calore del pubblico di casa, proveranno a conquistare una nuova vittoria. Accanto a loro anche la squadra femminile pronta a dare battaglia per conquistare il titolo nelle acque amiche del canale di calma di Pra’. Genova è pronta a dare il benvenuto in città agli equipaggi di Amalfi, Pisa e Venezia e tutti gli appassionati per un weekend davvero unico».

«La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare è un’importante manifestazione di rievocazione storica- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova - che caratterizza e connota la nostra storia e le relazioni con le altre repubbliche marinare italiane. Quest’anno, per la prima volta nella storia, il nostro corteo storico si esibirà per due giornate consecutive, quindi anche nel giorno delle gare, e sarà al completo, con i suoi 250 figuranti: abbiamo voluto fortemente questo doppio appuntamento che valorizza il legame con le nostre tradizioni. Il corteo, domenica 13, sarà altresì arricchito da un unico ensemble che ha raccolto tutte le bande del ponente genovese, segno di attenzione e promozione delle realtà del territorio ponentino».

«Siamo pronti non siamo più la sorpresa e tutte le repubbliche potranno schierare i migliori equipaggi – commenta il vice presidente del Comitato cittadino di Regata Marco Dodero – la data, saltata quella in concomitanza con i Mondiali di Costal Rowing in corso Italia, consente di avere a disposizione tutti i migliori atleti anche quelli reduci dalle recenti olimpiadi di Parigi. Sulla carta l’equipaggio più accreditato è quello di Amalfi che conta ben 5 atleti del gruppo olimpico, Venezia si è rinforzata e Pisa ha fatto una scelta importante inserendo un pluricampione mondiale, Pettinari, come direttore tecnico. Sarà una gara aperta a ogni risultato: lo stadio Remiero di Pra’ ospiterà dei veri campioni in una sfida accesissima. Anche il galeone femminile, dopo tre edizioni di prova con equipaggi misti, sarà la prima edizione tutta al femminile e si presenterà agguerritissimo: abbiamo tante ragazze entusiaste e orgogliose di rappresentare Genova. Lo spettacolo non mancherà di certo. Siamo a Genova e il tifo dei genovesi sarà fondamentale: vi aspettiamo in tanti a sostenere i nostri ragazzi». La Regata sarà trasmessa in diretta su Rai 2 in uno speciale a partire dalle 17.30.

Il programma della Regata e del corteo

Sabato 12 ottobre, a partire dalle 14.45 la banda suonerà sulle scale di Palazzo Ducale, per far partire alle 15 il Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane da Piazza De Ferrari. Il corteo percorrerà via XX Settembre – via Ceccardi – piazza Dante - Chiostro di Sant’Andrea – Porta Soprana - Via di Porta Soprana – Piazza Matteotti – Via San Lorenzo - Piazza San Lorenzo - Piazza della Raibetta - Via Frate Oliverio - Palazzo San Giorgio - Piazza Caricamento – Via al Ponte Calvi – Piazza Fossatello – Via Lomellini – Largo della Zecca - Via Cairoli – Piazza della Meridiana – Via Garibaldi - Piazza Fontane Marose - Via XXV Aprile - Piazza De Ferrari – Piazza Matteotti, per poi concludersi alle 16,30 a Palazzo Ducale. Ad accogliere il corteo saranno i sindaci delle quattro città rappresentanti delle antiche Repubbliche marinare.

A partire dalle 17, presso il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si svolgerà la cerimonia istituzionale e la presentazione degli equipaggi della Regata. La cerimonia prevede anche una parte dedicata alle Celebrazioni Colombiane.

Domenica 13 ottobre è il giorno della gara: alle 16.45 si svolgerà la regata femminile, con arrivo previsto alle 17 e premiazione delle vincitrici. Alle 17,20, alla presenza dei sindaci delle quattro Repubbliche e delle autorità, verrà inaugurata la targa “Passeggiata Antiche Repubbliche Marinare” posizionata nel tratto ciclo-pedonale lungo la sponda sud del canale di Calma di Prà.

Alle 18 si svolgerà la regata maschile e seguirà la premiazione.

Il Palio delle Antiche Repubbliche marinare si inserisce in un weekend particolarmente ricco di eventi a tema storico: da venerdì 11 a domenica 13 ottobre “IANUA” che svelerà la Genova medievale attraverso il supporto di divulgatori scientifici, che per tre giornate accompagneranno il pubblico alla scoperta dei siti più rilevanti del centro storico, concentrandosi sulla relazione fra la città e il mare, perché la “marittimità” del Medioevo genovese è un aspetto che tutti possono immaginare, ma che pochi conoscono davvero. Sabato 12 ottobre, invece, Genova celebrerà la figura di Cristoforo Colombo con numerose iniziative a Palazzo Ducale e nel centro storico, tra cui la Cerimonia Colombiana, alle 17 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, durante la quale verranno consegnati i “Premi Colombiani”, la Medaglia d'Oro Colombiana, il Premio Internazionale delle Comunicazioni “Cristoforo Colombo”, il Premio Internazionale dello Sport” e la Medaglia Città di Genova. Seguirà la cerimonia di offerta dell'olio del Comune di Loano per la lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo e verranno nominati le Ambasciatrici e degli Ambasciatori di Genova nel Mondo.

Sabato e domenica prossima Telenord sarà in diretta per tutto il pomeriggio per raccontare l'evento.