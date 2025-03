Palermo, approvato il piano industriale AMAT: più efficienza e investimenti nel trasporto pubblico

Strategia di rilancio – La Giunta comunale di Palermo, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha approvato il Piano industriale 2025-27 di AMAT, l’azienda del trasporto pubblico locale. Il documento, frutto di un lavoro congiunto tra il Comune e la società, sarà ora sottoposto al Consiglio Comunale per la discussione e il via libera definitivo. Obiettivo: migliorare i servizi, ottimizzare i costi e garantire la sostenibilità economica, come riporta Ferpress.

Servizi essenziali – Il piano prevede una maggiore concentrazione sulle attività di trasporto pubblico locale (TPL), riducendo o eliminando servizi in perdita strutturale come car e bike sharing, a meno che non si trovino partner privati per renderli sostenibili. La rimozione auto verrà invece mantenuta con una riorganizzazione interna per ridurne i costi.

Efficienza operativa – Saranno implementate azioni per il contenimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse, con particolare attenzione a operatori di esercizio, manutenzione e gestione delle flotte, valorizzando il know-how accumulato in 60 anni di attività.

Trasporto su ferro – Il modello del TPL verrà adeguato al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), favorendo la riduzione del trasporto su gomma e il potenziamento del trasporto su ferro. Tra le novità, la revisione delle linee centrali per migliorare i collegamenti con le periferie e l’introduzione di servizi a chiamata per coprire le fasce meno servite.

Innovazione e sostenibilità – Il piano include investimenti nella transizione energetica e digitale, con il progressivo rinnovo della flotta con autobus elettrici, la creazione di un parco fotovoltaico, il miglioramento della bigliettazione elettronica e l’installazione di pensiline intelligenti.

Nuovo contratto di servizio – Una volta approvato dal Consiglio Comunale, il piano sarà tradotto in un Contratto di Servizio con criteri più solidi e orientati all’efficienza. “Il rilancio di AMAT è una priorità – dichiarano Lagalla, l’assessore Maurizio Carta e l’assessore Brigida Alaimo – per garantire un trasporto pubblico efficiente, sostenibile e più vicino alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori.”

