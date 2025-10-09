Ottobrata in Liguria: ultimi giorni di sole estivo e mare caldo, da lunedì arriva davvero l'autunno

Ultimi giorni d’estate fuori stagione per la Liguria, che sta vivendo una vera e propria “ottobrata” con temperature sopra la media e giornate prevalentemente soleggiate. Il clima mite e il mare ancora sorprendentemente caldo stanno regalando un’occasione insperata per godersi le spiagge anche ad ottobre inoltrato. Ma attenzione: da lunedì 13 ottobre le cose cambieranno.

L'’attuale situazione è favorita da una solida area di alta pressione centrata sull’Inghilterra che abbraccia buona parte del Mediterraneo. Il sole degli ultimi giorni ha riscaldato anche le acque marine, con temperature che nel Mar Ligure si aggirano tra i 20 e i 22°C, valori leggermente superiori alla media del periodo".

Un dato che si traduce in un mare ancora gradevole, in grado di offrire un ultimo tuffo autunnale agli irriducibili del bagno fuori stagione. Sulle riviere liguri, sia di Ponente che di Levante, sono destinate infatti ad aumentare le presenze di bagnanti e turisti attratti dal clima quasi estivo.

Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro: sole e clima mite almeno fino a domenica 12 ottobre. Le giornate saranno ancora ideali per passeggiate all’aperto e turismo balneare. Qualche nuvola potrà fare capolino sul Nord Italia, ma senza fenomeni significativi.

Il cambiamento è atteso da lunedì 13, quando l’alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più instabili. Anche se i dettagli sono ancora da definire, gli esperti prevedono un progressivo peggioramento del tempo, con possibili piogge e un generale calo delle temperature.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.