Óscar Puente presenta la candidatura della Spagna al Consiglio dell’Organizzazione marittima internazionale

Il Ministro spagnolo dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, Óscar Puente, ha invitato i vari Stati membri dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) a votare a favore della candidatura della Spagna per entrare a far parte del Consiglio di questo organismo per i prossimi due anni, all’interno della Categoria B, il gruppo a cui attualmente appartiene la Spagna e che comprende i 10 paesi con i maggiori interessi nel commercio marittimo internazionale.

Ha lanciato questo appello durante un ricevimento ufficiale presso la residenza dell’Ambasciatore spagnolo nel Regno Unito, a cui hanno partecipato diverse personalità di questa organizzazione che regola il commercio marittimo globale, tra cui il Segretario Generale e Rappresentante Permanente Supplente della Spagna presso l’IMO, Víctor Jiménez, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio.

Le elezioni del Consiglio dell’IMO si terranno questo venerdì 28 novembre, durante l’Assemblea Generale attualmente in corso a Londra. Se ammessa come membro del Consiglio, la Spagna presenterà la sua candidatura per la riconferma di Jiménez alla presidenza per il mandato 2026-2027.

Con questa candidatura per la rielezione al Consiglio dell’IMO, il governo spagnolo mira a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nella definizione della politica marittima internazionale in un momento di sfide complesse.

L’incontro presso la residenza dell’ambasciatore ha segnato il culmine del secondo e ultimo giorno della visita ufficiale che il Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha effettuato questa settimana a Londra. Durante il suo viaggio, ha visitato importanti progetti di opere pubbliche britannici in cui sono coinvolte aziende spagnole e ha incontrato omologhi di altri paesi a margine dell’Assemblea Generale dell’IMO.

Oggi, Óscar Puente ha tenuto una colazione di lavoro con leader aziendali spagnoli e britannici per discutere dei reciproci interessi in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale in entrambi i paesi. In precedenza, ha incontrato il Ministro dei Trasporti del Regno Unito, Keir Mather, con il quale ha scambiato opinioni su come affrontare la decarbonizzazione del trasporto aereo e marittimo. Al termine dell’incontro, il Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile si è rivolto ai media per riassumere la sua visita.

