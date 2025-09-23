Orlando: "La destra criminalizza il movimento ProPal, chi manifesta non faccia il gioco di chi vuole reprimere il dissenso"

Dopo le manifestazioni nazionali a sostegno della popolazione palestinese, l’ex ministro Andrea Orlando accusa il centrodestra di voler delegittimare il movimento ProPal attraverso un "disegno repressivo".

"L'affluenza è stata sorprendente, tantissime ragazze e ragazzi hanno manifestato per chiedere la fine del genocidio a Gaza", ha dichiarato Orlando, sottolineando come la mobilitazione si sia sviluppata anche fuori dai canali tradizionali, portando con sé un messaggio forte e universale di solidarietà.

Tuttavia, l’esponente del Partito Democratico ha anche condannato gli episodi di vandalismo e violenza registrati in alcune piazze: "Atti stupidi che finiscono per offuscare le ragioni vere della protesta".

Secondo Orlando, la destra si sarebbe subito "buttata a capofitto" su questi episodi per criminalizzare l’intero movimento: "Temono la partecipazione popolare e i movimenti sociali, e usano ogni pretesto per reprimerli", ha affermato.

Infine, un appello ai giovani: "Chi manifesta deve stare attento a non fare il gioco di chi vuole soffocare queste voci. Ma allo stesso tempo non si possono usare singoli episodi per etichettare come violento un intero movimento".

