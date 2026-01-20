Ordine: "Samp, ti avevo avvertita sul pasticcio Foti-Gregucci. Genoa, De Rossi ti fa risparmiare soldi"

"Non mi dite che non vi avevo avvertito, ve l'avevo detto cari amici della Sampdoria, state attenti, quella è una scelta molto viscida e pericolosa perché mettere insieme due allenatori dei quali si conoscono solo ufficialmente i ruoli che vengono poi capovolti nella realtà diventa un reato tra virgolette calcistico facilissimo da scoprire perché nel calcio si sa tutto, lo sanno i calciatori, lo ripetono i procuratori, lo dicono quei tifosi che vanno a vedere gli allenamenti e quindi si capisce chiaramente tra Foti e Gregucci è stato fatto un pasticcio. Allora io mi chiedo, ma tutto questo è pensabile che potesse scappare sia alla Procura federale ma soprattutto all'occhio attento di chi Renzo Rivieri è presidente dell'Associazione allenatori, componente del Consiglio federale, figuratevi se non ha ricevuto una segnalazione di questo tipo, adesso arrangiatevi. Primo punto".





"Secondo punto dedicato al Genoa,eravamo rimasti alcune settimane fa, chiacchierando amabilmente con lo studio del Derby del lunedì, che al Genoa servivano un portiere e un centravanti. Per fortuna è arrivato Daniele De Rossi e dico per fortuna perché così si possono evitare di buttare via dei soldi, Daniele De Rossi nel suo brevissimo inizio di stagione al Genoa ha fatto due cose che secondo me sono importanti se non addirittura fondamentali e cioè ha rilanciato il portiere Leali dandogli probabilmente quelle sicurezze e quelle certezze di cui il giovanotto aveva bisogno ma soprattutto ha ridipinto a mano la consistenza calcistica tecnica e psicologica di Lorenzo Colombo. Datemi retta, seguite la strada di Daniele De Rossi e probabilmente vi ritroverete salvi a fine stagione e con le idee un po' più chiare sulla cifra tecnica del gruppo.

Ascoltatemi!".





Lo ha detto Franco Ordine, grande giornalista nazionale e opinionista di punta al Derby del Lunedì, in diretta su Telenord. Ecco il suo video intervento, la trasmissione integrale è a disposizione on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.