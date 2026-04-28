Ondate di calore, Comune di Genova: "Prevista estensione gratuità trasporto pubblico per over 70 dal 15 giugno"

GENOVA - Il Comune di Genova conferma, rispondendo alla nota diffusa da Regione Liguria (in cui chiede all'amministrazione di rimodulare gli orari agevolati del trasporto pubblico per gli over 70), che, come già la scorsa estate, sarà introdotta l’estensione di orario di gratuità prevista gli over 70 residenti nell’area metropolitana: l’intenzione dell’amministrazione è di introdurre la gratuità già a partire dal 15 giugno, quindi in anticipo rispetto agli ultimi 2 anni (di un mese rispetto al 2024).

La decisione è già stata condivisa con le parti sindacali dei pensionati e sarà annunciata da Amt nei prossimi giorni.

Come già lo scorso anno, infatti, la misura nasce dalla necessità di consentire agli anziani di spostarsi nelle ore più fresche della giornata, evitando le temperature elevate di metà giornata, nell’interesse degli utenti più fragili e nella massima attenzione alla salute dei cittadini più anziani e quindi esposti maggiormente ai rischi delle ondate di calore.

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