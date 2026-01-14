Olivicoltura ligure protagonista a Marca 2026, vetrina nazionale delle eccellenze agroalimentari italiane

La Liguria mette in mostra le sue eccellenze agroalimentari a Marca by BolognaFiere & ADM, l’unica fiera italiana interamente dedicata alla marca commerciale. In occasione dell’edizione Marca 2026, il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha visitato la manifestazione, confermando l’attenzione dell’ente regionale verso un comparto strategico per l’economia del territorio.





Durante la visita, il vicepresidente ha incontrato le realtà liguri presenti in fiera, espressione di una filiera agroalimentare di qualità e sempre più competitiva a livello nazionale. Un momento di confronto diretto con le imprese, che hanno portato a Bologna prodotti simbolo dell’identità regionale.





Particolare rilievo è stato dato alla presentazione dei primi vasetti di Olive Taggiasche Liguri IGP in salamoia, emblema di tradizione, qualità e tutela delle produzioni certificate. "Si conferma il percorso di valorizzazione delle produzioni regionali – ha dichiarato Piana –. La presenza delle imprese liguri in fiere strategiche come Marca rappresenta un’opportunità fondamentale per promuovere le nostre eccellenze, rafforzare la competitività delle aziende e valorizzare il lavoro quotidiano delle filiere locali". Un impegno, ha sottolineato il vicepresidente, volto a sostenere crescita, visibilità e posizionamento delle imprese agricole liguri sui mercati.





Sull’importanza della manifestazione è intervenuto anche il consigliere delegato della Regione Liguria allo Sviluppo Economico, Alessio Piana, che ha evidenziato il valore strategico di eventi fieristici di rilievo nazionale: "Rafforzare la presenza delle imprese liguri in questi contesti significa creare nuove opportunità di business, favorire l’incontro con buyer e operatori qualificati e sostenere l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze".

