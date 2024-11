Oggi al 'Ferraris' c'è Italia-Georgia: il grande rugby torna a Genova

Il countdown sta per concludersi, il giorno è giunto: dalle sponde del Mar Nero a quelle del Mar Ligure, la rivalità tra la Nazionale Italiana Rugby e la Georgia si accinge a vivere un nuovo capitolo.

Rivalità crescente - Oggi allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova va in scena il secondo appuntamento nelle Autumn Nations Series per gli Azzurri del Commissario Tecnico Gonzalo Quesada. Match di particolare interesse per tutti gli appassionati italiani, vista la crescente rivalità tra la nostra selezione e quella del paese del Caucaso, soprattutto dopo la sorprendente vittoria dei georgiani a Batumi nel 2022.

Mischia sotto la Lanterna - Genova tornerà a colorarsi di azzurro dunque, dopo il sold-out registrato nell’autunno 2022 per la partita contro il Sudafrica, per una delle sfide più sentite del panorama rugbistico continentale, in uno degli appuntamenti più prestigiosi ed esclusivi del calendario sportivo di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Italia-Georgia non sarà l'unico appuntamento per l'Italrugby sotto la Lanterna, ma il primo di tre in tre anni: gli azzurri torneranno al Ferraris anche nel 2025 e nel 2026.