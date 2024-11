Lo Stadium di Sampierdarena avrà oltre 2mila posti in più: il Comune di Genova approva il progetto

E' stato approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport e Impianti sportivi Alessandra Bianchi, il progetto di fattibilità tecnico economica per la messa a norma dell’impianto sportivo Stadium Genova, in lungomare Canepa, a Sampierdarena, per l’aumento della capienza a 3.999 spettatori.

«Dopo aver ricevuto parere favorevole sia dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sia dal Coni – spiega l’assessore Bianchi – continuiamo nell’iter progettuale dando il via ai lavori che consentiranno l’aumento dagli attuali 1988 posti, di cui 14 per persone con disabilità in carrozzina, ai 3.999 posti per un impianto strategico per la nostra città. Abbiamo fatto un grande lavoro per sanare alcuni dei gap ereditati dal passato e con l’aumento della capienza dello Stadium Genova raggiungiamo un altro obiettivo importante che, come Capitale Europea dello Sport, ci eravamo prefissati. Ma non solo, a beneficiare di questi lavori e del conseguente ampliamento anche gli eventi di pubblico spettacolo».

Il progetto approvato comprende le opere di messa a norma dell’impianto che saranno realizzate nella parte esterna per un importo complessivo di circa 104.000 euro, a carico del Comune, oltre a interventi per la messa in sicurezza all’interno dello stesso impianto per circa 17.00 euro, a carico dell’attuale concessionario General production S.r.l.

«Come amministrazione siamo fortemente impegnati nella valorizzazione dell’impiantistica esistente, diffusa su un territorio policentrico, per dare un mix di offerta sportiva rivolta ai giovani e non solo da parte delle società e associazioni attive sul territorio e, contestualmente, anche grandi appuntamenti sportivi di richiamo nazionale e internazionale. I grandi eventi, e in quest’anno di Genova 2024 lo abbiamo dimostrato, rappresentano anche un volano importantissimo per la crescita delle nostre realtà sportive – sottolinea l’assessore Bianchi – Accanto alla realizzazione di nuovi impianti, uno su tutti la nuova arena sportiva all’interno del Palasport da poco inaugurato con la partita degli Europei di basket femminile, vogliamo dare una vocazione e una nuova spinta attrattiva agli impianti esistenti, che, come nel caso del Stadium Genova, hanno ancora potenzialità inespresse per attrarre un grande pubblico»