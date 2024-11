Genova, le Piscine di Prà crescono ancora: previsto per l'estate lo Splash Park

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presentato questa mattina nella sede del Gruppo Sportivo Aragno, che gestisce la piscina Acquacenter i Delfini sulla Fascia di rispetto di Pra’, il progetto del nuovo Splash park che sarà realizzato, in vista della prossima estate, nell’area adiacente all’attuale impianto natatorio. Realizzato dallo studio Dodi Moss, il progetto si articola su una superficie di 3100 metri quadri e prevede la realizzazione, su vari livelli, di diverse aree tematiche: la piscina laguna, due castelli, scivoli, fiume in corrente, oltre ai giochi, il solarium e una zona ristoro con bar e ristorante.

«Dalla prossima estate la delegazione di Pra’ avrà un’area dedicata alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi che qui troveranno un mix di divertimento e sport – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – è un progetto molto ambizioso che arricchisce la Fascia di Rispetto, un’area che, tassello dopo tassello, sarà sempre più frequentata non solo dagli appassionati di sport, ma anche da famiglie e giovani anche di altri quartieri».





L’idea è nata nel 2017 appena terminata la costruzione della vasca esterna, la piscina Diamante, ma il progetto concreto è arrivato nel 2022. «Abbiamo immaginato – spiega Marco Ghiglione, direttore del Gruppo Sportivo Aragno, che gestisce la piscina Acquacenter i Delfini - di prolungare lo spazio dedicato alle famiglie, integrandolo all'attuale parco verde con una nuova area che si sviluppa su 3000 metri quadrati, ma le sfide economiche post-COVID e l'aumento dei costi energetici hanno rallentato il disegno. La svolta è arrivata grazie all'incontro con il costruttore Capogreco, che ha permesso di riprendere e portare a termine l'iter. In meno di due anni, il progetto ha preso forma e siamo determinati a inaugurare il prossimo luglio la nuova area».





Come ha spiegato il direttore Ghiglione, il Gruppo Sportivo Aragno ha sempre avuto l'ambizione di arricchire l'offerta estiva per i soci ed il pubblico. La piscina, come stabilimento, è stata inaugurata nell'agosto del 2006, fu realizzata come simbolo del nuovo porto di Prà, a compensare la perdita della spiaggia. Da allora, il complesso si è notevolmente ampliato: dal 2006, quando venne aperto al pubblico con un ampio solarium di oltre 1.000 metri quadrati, fino al 2017, anno in cui è stata aggiunta una nuova piscina a spiaggia e ampliato lo spazio verde circostante con un nuovo punto ristoro.

Gli architetti dello Studio Dodi Moss hanno illustrato come la Fascia di rispetto, unica nel suo genere in Italia e probabilmente anche oltre, originaria degli anni '60, sia stata valorizzata e trasformata in un moderno complesso per il tempo libero.