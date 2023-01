Ocean Race, alla scoperta di Genova al Pavilion di Alicante. Turisti incuriositi tra pesto ed eccellenze culturali

Alla scoperta di Genova, direttamente dalla Spagna. Merito delle immagini spettacolari che attirano turisti e addetti ai lavori di "The Ocean Race", ma anche del pesto che attrae e stupisce tutti. Grazie alla Camera Immersiva e alla "Virtual reality" è possibile tuffarsi nelle eccellenza di Genova e della Liguria, ma grazie alla degustazione del pesto, chi va via lo fa con il pensiero fisso: programmare quanto prima un viaggio in Liguria.

Grazie a "Genova, the place to be" sono state evidenziate le qualità del capoluogo ligure come città ideale in cui vivere, studiare, lavorare, investire e fare turismo, illustrando le strategie future dell'Amministrazione. Quest'ultima, infatti, ha in preventivo di raggiungere i 10 obiettivi che renderanno Genova una città sostenibile sotto ogni punto di vista e in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU. Grande partecipazione di giornalisti, tour operator e agenti di viaggio spagnoli all'incontro promosso dall'Agebzia InLiguria e in collaborazione con ENIT. E' stata promossa la Liguria come destinazione ideale per ogni tipo di turismo, ma con un particolare accento su outdoor, sport e sostenibilità.