Ocean Alliance: confermati Genova, La Spezia e Trieste nel nuovo Day 10 in vigore da aprile

La nuova programmazione Day 10 della Ocean Alliance, che entrerà in vigore dal prossimo mese di aprile, conferma il ruolo centrale dei porti italiani di Genova, La Spezia e Trieste. L’alleanza container, composta da Cma Cgm, Oocl, Cosco ed Evergreen, ha inoltre comunicato alcuni aggiornamenti sui servizi operati sia in ambito consortile sia attraverso collaborazioni dedicate.

Nel quadro dell’alleanza a quattro, le rotte continueranno a essere instradate prevalentemente via Capo di Buona Speranza, con la possibilità di transito dal canale di Suez attivabile in modo flessibile, come precisato da Cosco.

Per quanto riguarda l’Italia, i principali servizi coinvolti nel Day 10 saranno Aem1 (Med1) e Aem6 (Med5).

Il servizio Aem1 manterrà la rotazione: Qingdao – Shanghai – Ningbo – Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Singapore – Pireo – Genova – La Spezia – Fos – Valencia – Singapore – Qingdao.

Il Med5 (Aem6) verrà invece aggiornato con l’aggiunta dello scalo di Ningbo, con la seguente sequenza: Ningbo – Pusan – Shanghai – Shekou – Singapore – Alexandria – Beirut – Rijeka – Koper – Trieste – Alexandria – Jeddah – Port Kelang – Ningbo.

In caso di passaggio dal canale di Suez, le variazioni resterebbero limitate: il Med1 aggiungerebbe uno scalo al Pireo nel backhaul, mentre il Med5 eliminerebbe Beirut, sostituendolo con Malta.

Al di fuori della Ocean Alliance, Cosco, Oocl e Cma Cgm, insieme a One, opereranno il servizio Ema, che collegherà i porti di Iskenderun – Aliaga – Istanbul – Pireo – Salerno – New York – Norfolk – Savannah – Iskenderun.

Infine, il servizio Mena – Atlantic West Mediterranean Service, operato da Cosco e Oocl, continuerà a scalare in Italia La Spezia, Genova e Vado Ligure, con l’aggiunta di Fos. La nuova rotazione sarà: La Spezia – Genova – Vado Ligure – Fos – Valencia – Algeciras – Halifax – New York – Norfolk – Savannah – Miami – Algeciras – La Spezia.

