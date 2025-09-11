Occupy Albaro Party torna il 14 settembre per la 'Ghirotti'. Prof. Henriquet e Gherardi a Telenord: "Occasione per divertirsi e fare del bene"

Sabato 14 settembre, dalle 18.30, i giardini di Santa Teresa ad Albaro ospiteranno la quinta edizione dell’Occupy Albaro Party, la festa a ingresso libero che chiude simbolicamente l’estate genovese con un mix di musica, cucina di qualità e solidarietà. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti, da oltre 40 anni attiva nel campo delle cure palliative domiciliari e negli hospice, diventata negli ultimi anni il punto di riferimento dell’iniziativa. Nato nel 2016 per raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia, Occupy Albaro ha poi sostenuto anche le famiglie coinvolte nel crollo di ponte Morandi. Negli ultimi anni ha legato stabilmente il suo nome alla Ghirotti, raccogliendo oltre 25.000 euro nelle ultime due edizioni. L’obiettivo del 2025 è superare questa cifra, spinti dall'entusiasmo di una comunità sempre più coinvolta.

L’evento gode del sostegno delle istituzioni. Cristina Lodi, assessore comunale, lo definisce “un’iniziativa che unisce solidarietà e senso di comunità”. Per Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale, “è importante sostenere non solo l’evento, ma soprattutto la Fondazione Ghirotti, esempio concreto di servizio al prossimo”. Anche il Municipio VIII è coinvolto, con la presidente Anna Palmieri che parla di “una vera festa di quartiere, in cui il volontariato incontra la socialità”.

“Non è solo una festa, ma una comunità che aiuta chi ha bisogno”, sottolinea a Telenord Tito Gherardi a nome degli organizzatori. Dello stesso tenore le parole del professor Franco Henriquet, presidente della Fondazione Ghirotti, che ringrazia per “la generosità dei genovesi e l’energia positiva che Occupy Albaro porta ogni anno”.

Anche quest’anno il menù sarà curato da noti chef e ristoratori genovesi, che metteranno la loro arte al servizio della solidarietà:

Trofie al pesto – Matteo Costa (Le Cicale in Città)

Cundigiun – Matteo Losio (Bruxaboschi)

Panino “Porca Pancetta” – Fabio Fauraz (Il Michelaccio)

Minestrone alla genovese – Paolo Ferralasco (Zupp)

Semifreddo al tiramisù – Lyudmila Stykalenko (Gelateria Excelsa)

Non mancheranno spritz, prosecco, vino, birra e acqua, per accompagnare la serata.

A far ballare e divertire il pubblico ci penseranno DJ Fabrizio Valenza e la Lolita Band, in un mix di intrattenimento e musica live.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.