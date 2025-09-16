Nuvole e piovaschi al Centro-Levante ligure, attese timide schiarite in serata

La giornata odierna in Liguria è dominata da nuvolosità compatta e diffusa sul Centro e Levante, con deboli piovaschi registrati nelle prime ore del mattino. Sul Ponente il cielo si presenta variabile, ma il contesto resta nel complesso grigio. Nel corso della serata sono attese timide aperture, insufficienti però a cambiare il quadro prevalentemente coperto su tutta la regione.

Temperature – Secondo Arpal le minime sono in lieve aumento, mentre le massime calano lungo la costa e crescono leggermente nell’entroterra, senza mai superare i 25 gradi.

Umidità – Su valori alti, rendendo l’atmosfera più pesante e afosa.

Venti – Deboli o localmente moderati dai quadranti orientali, in linea con un contesto instabile.

Mare – Mosso lungo le coste, condizione che limita le attività balneari e conferma l’assetto meteorologico poco favorevole.

