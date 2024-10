Nuovo capitolo nello sviluppo di GNV: consegnata la prima delle quattro navi Ro-pax

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha celebrato oggi la consegna di GNV Polaris, la prima di quattro nuove unità Ro-Pax che entreranno a far parte della flotta entro il 2026. La nave lascerà presto il cantiere in Cina per raggiungere l’Italia, dove verranno eseguiti ulteriori allestimenti prima di entrare in servizio entro gennaio 2025.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, GNV Polaris potenzierà il network della Compagnia, garantendo una maggiore flessibilità operativa e una gestione più efficiente dei picchi stagionali, con particolare attenzione alle tratte verso Sicilia e Sardegna. Questo segna un passo importante nel processo di rinnovamento della flotta, che prevede non solo l’ampliamento con nuove unità, ma anche il restyling e l’ammodernamento delle navi attualmente in servizio, oltre alla graduale dismissione delle unità meno performanti.

Alla tradizionale cerimonia marittima, nota come Delivery, hanno preso parte i principali rappresentanti del cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) e una delegazione di esponenti del Gruppo MSC e di GNV.

“La consegna di questa nave rappresenta per GNV un momento di estrema importanza: si tratta del primo importante passo di un progetto di ammodernamento della flotta che ci vedrà portare nei prossimi anni sul mercato – grazie alle nuove navi e al restyling di quelle esistenti – un’offerta e un servizio di altissima qualità permettendoci di posizionarci come operatore d’eccellenza sul Mediterraneo.” ha dichiarato il CEO di GNV, Matteo Catani. “Non meno significativo ricordare che, grazie ai suoi alti standard in termini di efficienza energetica e la possibilità di usufruire del cold ironing, questa nave rappresenta un fondamentale passo per la nostra Compagnia anche in termini di riduzione dell’impatto ambientale delle nostre operazioni e farà da acceleratore del percorso di sostenibilità che abbiamo avviato e in cui crediamo fermamente. Perché, in seno al Gruppo MSC, di cui siamo parte, vogliamo concorrere ed essere parte attiva per l’abbattimento dell’impatto ambientale di tutta la industry.”

La prima delle quattro nuove unità ro-pax è stata costruita in Cina presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) e avrà una stazza lorda di circa 46.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di 239 cabine e avrà una capacità di carico di 1.500 passeggeri e di 3100 metri lineari.

Così come tutte quattro le unità di nuova costruzione, anche GNV Polaris è dotata degli impianti necessari al cold ironing, ossia alla connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.

Tutte le nuove navi saranno dotate di sistemi di pulizia dei gas di scarico (EGCS), e riduzione catalitica selettiva (SCR) per soddisfare i requisiti IMO Tier III.

Sono inoltre presenti a bordo ulteriori “energy-saving features” quali: tecnologie di riciclaggio del calore mediante turbo-alternatore; utilizzo di inverter per l’ottimizzazione del carico elettrico di pompe e ventilatori; utilizzo di luci LED sull’intero impianto di illuminazione; ottimizzazione delle forme di carena, bulbo, eliche e timoni, ed applicazione di pittura siliconica in carena al fine di minimizzare del consumo di combustibile necessario alla propulsione.