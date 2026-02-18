Nuova vita per il Palazzo della Fortezza: ospiterà l’Accademia Ligustica di Belle Arti

L’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova avanza con un ambizioso progetto di ampliamento dei propri spazi didattici, che risponde alla crescente domanda di formazione artistica. Il progetto, frutto di anni di dialogo con il Comune di Genova, mira a valorizzare Palazzo della Fortezza e i vicini Magazzini del Sale a Sampierdarena, creando poli integrati per la didattica, la sperimentazione e la ricerca artistica.

L’iniziativa punta a offrire spazi ampi e flessibili per laboratori e attività pratiche, superando i limiti dei palazzi storici e promuovendo una fruizione più libera e continua per gli studenti. L’intervento non solo rafforza l’offerta formativa dell’Accademia, che copre otto scuole tra arti visive, scenografia, pittura, nuove tecnologie e didattica museale, ma contribuisce anche alla vitalità del quartiere, stimolando dinamiche culturali ed economiche locali.

Il progetto è attualmente in fase di realizzazione, con la speranza che i nuovi spazi siano operativi già dal prossimo anno accademico, rappresentando un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzione culturale e amministrazione comunale.

Ospite in studio per raccontare il progetto, il direttore dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, Guido Fiorato.

