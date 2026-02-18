Amiu e Conai: "la raccolta differenziata è un gioco di squadra". Al via la nuova campagna di comunicazione

"La raccolta differenziata è un gioco di squadra", non è solo una buona abitudine quotidiana, ma un gesto collettivo, fatto di scelte condivise, partecipazione e senso di appartenenza, e deve diventare un gesto concreto e costante. È la visione da cui nasce la nuova campagna di comunicazione 2026 di Amiu Genova e Conai (Consorzio nazionale imballaggi), presentata a Palazzo Tursi dalla sindaca Silvia Salis, l'assessora comunale all'Ambiente Silvia Pericu, il presidente e direttore generale di Amiu, Paolo Macchi e Roberto Spera, e il vicedirettore generale del Conai Fabio Costarella. La campagna durerà un anno e mezzo con uno stanziamento iniziale previsto di 600mila euro.

"La raccolta differenziata è uno dei gesti più semplici e concreti con cui possiamo prenderci cura di Genova - sottolinea Salis -. Significa rispetto per gli spazi comuni, per le persone che li vivono e per chi ogni giorno lavora per garantire servizi efficienti, come nello sport, anche nella cura della città i risultati arrivano quando ciascuno fa la propria parte, conosce le regole e le rispetta: conferire correttamente è un gioco di squadra fatto di attenzione, rispetto del prossimo e costanza".

"La sensibilizzazione e la promozione della cultura del riuso e della raccolta differenziata è una battaglia di civiltà che ogni cittadina e cittadino deve sentire come propria, sapendo che, proprio come nello sport, ognuno è chiamato a fare la propria parte per arrivare all'obiettivo finale", dichiara Pericu indicando l'obiettivo di "aumentare del 5% la differenziata in un anno".

La campagna, ideata da un'agenzia di marketing integrato genovese, attraversa simbolicamente e fisicamente la città, coinvolgendo impianti sportivi, società sportive e atleti a tutti i livelli dal ponente al levante della città valorizzando il territorio come campo di gioco condiviso.

"La campagna racconta una visione chiara: - spiega Macchi - la raccolta differenziata come gesto condiviso, semplice per tutte e tutti. È così che si costruisce un territorio più curato e comunità responsabili". "Crediamo che l'impegno politico dell'amministrazione su questi temi e la gestione del servizio tramite Amiu siano la chiave per rendere la raccolta differenziata più efficace", afferma Costarella.

