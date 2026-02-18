Emessa allerta meteo gialla; giovedì neve nell'entroterra di Genova e Savona

È stata diramata un’allerta meteo gialla per neve nell’entroterra ligure, in particolare sulle zone D ed E, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà la regione nelle prossime ore. L’avviso, emesso da Arpal, sarà in vigore dalle 3 alle 11 di giovedì 19 febbraio. Nella fascia oraria indicata i fiocchi potrebbero spingersi fino a fondovalle, con possibili ripercussioni anche sulla viabilità autostradale.

Secondo le previsioni, nelle prime ore della giornata si assisterà a un rapido abbassamento della quota neve fino al piano sulle aree D ed E, con accumuli attorno ai 5 centimetri lungo i tratti autostradali. In caso di rovesci più intensi, soprattutto oltre i 600-800 metri, le cumulate potrebbero localmente superare i 10 centimetri. Non si escludono deboli spolverate fino a 300-400 metri nell’interno della zona B.

Sulle altre aree della regione la situazione sarà differente: in zona A sono attese nevicate inizialmente oltre i 1200-1400 metri, in calo verso gli 800-1000 metri a fine evento; sui rilievi della zona C la neve interesserà principalmente le cime appenniniche, con possibili sconfinamenti a quote più basse nelle prime ore del mattino lungo le aree di confine. Il miglioramento è previsto nel corso della mattinata, a partire dal Ponente.

Il maltempo non risparmierà il Genovese e la parte centrale della Liguria, dove sono attese piogge diffuse già dalla notte e fino al primo mattino, con intensità moderata e cumulate areali significative, localmente anche elevate. Non si esclude una bassa probabilità di temporali forti o organizzati sulle zone B, C ed E, con possibili allagamenti circoscritti, raffiche di vento e piccoli smottamenti.

Già dalla serata di mercoledì 18 febbraio, sono previste deboli piogge sparse e locali rovesci, soprattutto tra Centro e Levante, per l’avvicinamento della perturbazione dalla Francia. I venti dai quadranti meridionali potranno raggiungere intensità sostenute, con raffiche fino a 40-50 chilometri orari sulle zone B, C ed E, in ulteriore rinforzo durante la notte. Il mare sarà molto mosso per onda di libeccio, con un temporaneo calo sul Centro-Ponente.

Giovedì, oltre alle precipitazioni e alla neve nell’entroterra, è atteso un deciso rinforzo dei venti: settentrionali di burrasca, fino a 60-70 chilometri orari, sulle zone A e B, mentre sulla zona C soffieranno forti correnti meridionali. Il mare è previsto in aumento fino ad agitato, con mareggiate dalla sera.

Venerdì 20 febbraio la ventilazione settentrionale resterà sostenuta, con raffiche localmente forti, in particolare sui rilievi. Il mare rimarrà agitato, con mareggiate dovute a un’onda lunga di libeccio – con periodo fino a 10 secondi nelle prime ore – soprattutto sulla zona C e nella parte orientale della zona B, in graduale attenuazione a partire dal Ponente.

