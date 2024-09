Nuova Torre Piloti, sopralluogo del ministro Salvini: "Autoalimentata e ultrasicura, così Genova si rialza"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Innanzitutto porgo un pensiero ai nove caduti sul lavoro nella tragedia della Torre Piloti nel porto di Genova, per non dimenticare. Genova è incredibile perché dalle tragedie si rialza e rinasce andando oltre meglio degli altri, è valso per il ponte e vale per la nuova straordinaria Torre Piloti moderna, unica in Europa, autoalimentata e ultra sicura". Lo sottolinea il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in visita a Genova per effettuare un sopralluogo alla nuova Torre Piloti costruita nell'area del Waterfront di Levante progettata dall'architetto Renzo Piano a undici anni dalla tragedia del 2013.

"La costruzione della nuova Torre Piloti ha coinvolto oltre ottocento lavoratori, cinquanta imprese, - ricorda Salvini - vedendo dall'alto la nuova diga, i lavori per il tunnel subportuale, il parco del nuovo Waterfront di Levante che ci sarà in città tra pochi mesi, sono l'immagine di una Liguria che corre più di tanti altri, i lavori in corso porteranno Genova e la Liguria a crescere più di qualsiasi altra Regione italiana".