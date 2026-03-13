Nuova linea T2 Bergamo – Villa d’Almè, pronto il primo tram Škoda per il servizio tranviario

È stato consegnato al deposito TEB di Ranica il primo tram destinato alla nuova linea tranviaria T2, che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. Il veicolo, modello Škoda ForCity Classic, è stato prodotto negli stabilimenti Škoda Group di Pilsen, in Repubblica Ceca, e farà parte della flotta dei nuovi mezzi elettrici che amplieranno e modernizzeranno il servizio tranviario cittadino.

La presentazione ufficiale del primo tram è prevista per martedì 24 marzo 2026, durante un evento che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di TEB, di Škoda Group e delle autorità locali.

I nuovi tram Skoda hanno una lunghezza di 33 metri e possono trasportare fino a 281 passeggeri, con 66 posti a sedere, di cui due ribaltabili per consentire l’accesso alle persone su sedia a rotelle. I dieci nuovi mezzi si integreranno con i 14 già operativi sulla linea T1, creando una flotta complessiva di 24 tram in grado di circolare su entrambe le linee. I veicoli sono dotati di tecnologie moderne, tra cui un sistema anticollisione avanzato che monitora costantemente l’area davanti al tram, contribuendo a garantire maggiore sicurezza.

La nuova linea T2 si sviluppa lungo l’ex sedime della Ferrovia della Valle Brembana, attraversando cinque comuni: Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè, e servendo una popolazione complessiva di oltre 240 mila abitanti. Il tracciato misura 11,5 km ed è affiancato da una pista ciclabile di 10 km che va da San Fermo fino a Villa d’Almè.

Nel tratto urbano iniziale la linea T2 condivide percorso e fermate con la linea della Valle Seriana, includendo le stazioni di Bergamo FS, Borgo Palazzo e San Fermo. A partire dalla fermata di interscambio BG Bronzetti, la T2 prosegue lungo il percorso della vecchia ferrovia, dismessa nel 1966.

L’intero tracciato è realizzato in sede protetta, con 23 attraversamenti a raso tra stradali e pedonali, e prevede un doppio binario lungo quasi tutto il percorso, fatta eccezione per la galleria Ramera a Ponteranica, lunga 187 metri.

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