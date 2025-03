Nubifragio, il vice sindaco Piciocchi spala fango nel sottopasso allagato. Le opposizioni: "Cittadini abbandonati"

Il vicesindaco facente funzioni di sindaco a Genova Pietro Piciocchi e l'assessore comunale alla Protezione civile Sergio Gambino hanno partecipato alle operazioni di ripristino della viabilità per riaprire il sottopasso di Brin allagato dal maltempo spalando fango da stamani insieme al personale della protezione civile e della municipalizzata incaricata delle manutenzioni Aster.

Le operazioni - Il sottopasso è stato chiuso questa notte dalla polizia locale a seguito degli allagamenti verificatisi. La conclusione delle operazioni di pulizia e la riapertura della normale viabilità è prevista entro stasera. Il Comune spiega che "nella notte a Genova sono caduti circa 50 millimetri di pioggia tra le 22 e le 23 e hanno determinato un pesante ruscellamento proveniente da terreni privati in zona via Mansueto a Certosa causando uno sversamento di un enorme quantità di detriti sulla strada che hanno trovato la loro fine corsa presso il sottopasso di Brin. Il livello dei torrenti è rimasto sotto i primi livelli di guardia".

Intervento strutturale - "L'ennesima ondata di maltempo a Genova ha messo a dura prova la Val Polcevera, ogni volta che piove costretta a fare i conti con l'allagamento delle strade, una criticità che continua a ripetersi in zone come Certosa e Rivarolo. I temporali improvvisi e intensi hanno causato il tracimamento dei torrenti, provocando danni ingenti e bloccando la viabilità". Lo denuncia il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Liguria Armando Sanna. "Da tempo viene chiesto un intervento urgente e strutturale per la zona - sottolinea -. Non possiamo più permettere che la Valpolcevera venga sempre messa in difficoltà da queste emergenze. Non può essere che i cittadini di questa zona vengano trattati come cittadini di serie B".

Allerta rossa - "Gli allagamenti a Certosa dimostrano la mancata messa in sicurezza di una zona di Genova fortemente cantierizzata - commenta la segretaria regionale di Azione e consigliera comunale Cristina Lodi -. Servono immediate risposte, presidi assessorili costanti prima di procedere con altri avanzamenti di cantiere. Nessuno oggi è stato ferito o bloccato in auto. Ma questo non ci deve far dormire sonni tranquilli. Da ieri sera tutti in Comune si devono sentire in allerta rossa tutti i giorni".

Prevenzione trascurata - "Un'altra notte di paura e allagamenti a Genova - interviene il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano -. Altra dimostrazione plastica di come il centrodestra abbia trascurato la prevenzione. Siamo stanchi di ripetere sempre le stesse raccomandazioni, inascoltati. Vedere ancora una volta le strade genovesi trasformate in fiumi è inaccettabile".

