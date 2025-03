Genova, Comunali: sicurezza urbana, summit a Sestri P. con Silvia Salis e Roberto Traverso

La sicurezza urbana, intesa non solo come esigenza operativa ma come un valore sociale fondamentale, sarà al centro del dibattito pubblico organizzato dall’Associazione ControVento, che si terrà mercoledì 26 marzo alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente. L'incontro avrà come tema il contrasto al degrado urbano e l’importanza di politiche efficaci per garantire una città vivibile e sicura per tutti.



Moderato dal Presidente di ControVento, Giovanni Lunardon, l’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali, sociali ed economiche, tra cui Silvia Salis, candidata per il centrosinistra alla carica di sindaco di Genova, e il segretario provinciale del SIAP di Genova, Roberto Traverso . Quest'ultimo interverrà "per ribadire l’importanza di investire nella sicurezza come priorità per lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini. La sicurezza, infatti, è un tema che incide direttamente sul benessere della comunità, influenzando la vivibilità degli spazi urbani e la serenità di chi li abita".



Traverso sottolinea l’importanza di un'azione decisa e concreta contro il degrado urbano. "Non si tratta solo di un’azione repressiva, ma di un investimento strategico per migliorare la vivibilità della città e la qualità della vita dei cittadini", afferma. Saranno inoltre presenti rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui consiglieri municipali e regionalik, ed esponenti del mondo del commercio e dell’associazionismo. Tutti contribuiranno con le loro esperienze e proposte per affrontare le problematiche legate alla sicurezza urbana e al degrado delle periferie, proponendo soluzioni concrete per garantire un futuro più sicuro e sereno per la città.

