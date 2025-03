Genova, riqualificazione Casa del Soldato, Finocchio (PD): "Mossa elettorale della destra, ha sempre detto no e ora cambia idea"

"Per anni abbiamo chiesto che la Casa del Soldato tornasse davvero a disposizione della comunità, con spazi per i giovani, per gli anziani e per chi vive il quartiere. Tutto ha inizio nel 2016 per poi concretizzarsi attraverso il federalismo demaniale nel 2017, con il passaggio dal demanio a comune per la creazione della casa di quartiere con tantissime realtà associative del territorio. Ora scopriamo che il progetto che avevamo sostenuto – e che loro stessi avevano bocciato – viene riproposto come se fosse una loro grande intuizione". Così in una nota Serena Finocchio consigliere municipale Pd del Municipio Levante, a proposito del recupero dell'immobile di Sturla, pregevole esempio della scuola razionalista italiana fiorita tra le due guerre del secolo scorso, lasciato per decenni in stato di abbandono come molti edifici coevi.

"Questa amministrazione ha perso anni preziosi, lasciando che questo luogo si degradasse invece di ascoltare chi chiedeva soluzioni concrete. È facile, oggi, provare a riscrivere la storia a pochi mesi dalle elezioni. Ma i cittadini non dimenticano: noi abbiamo sempre lottato per restituire spazi e servizi ai quartieri, mentre loro - conclude - hanno sempre detto ‘no’ fino a quando ha fatto comodo dire di ‘sì’."

