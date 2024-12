Novità, da oggi patente e tessera sanitaria si possono caricare sullo smartphone: ecco come

Da oggi è possibile scaricare patente di guida, tessera sanitaria e carta della disabilità direttamente sul proprio smartphone grazie alla nuova funzionalità “Documenti su IO”. Questo è il primo passo operativo dell’IT Wallet, il portafoglio digitale italiano, che punta a semplificare la gestione dei documenti personali in formato digitale.

Funzionalità – La nuova funzione, disponibile sull’app IO, consente ai cittadini di avere sempre con sé una versione digitale della patente, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. Questi documenti digitali, pur non sostituendo quelli fisici, avranno lo stesso valore legale e potranno essere utilizzati per verifiche dal vivo, come nel caso di un controllo stradale.

Obiettivi – L’IT Wallet è un sistema di gestione centralizzata per documenti di identità e credenziali digitali. Il suo scopo è semplificare la vita degli utenti, riducendo la necessità di portare con sé versioni fisiche dei documenti e aumentando sicurezza e trasparenza. Questa prima fase rappresenta il debutto di un progetto che in futuro includerà ulteriori documenti, come la firma digitale, gli abbonamenti ai trasporti pubblici e persino i biglietti per treni, aerei o concerti.

Come fare – Per accedere al servizio, è necessario scaricare gratuitamente l’app IO dagli store iOS o Android. Una volta installata, gli utenti devono autenticarsi con credenziali SPID o CIE per associare in modo sicuro i documenti digitali alla propria identità. La funzione “Documenti su IO” si attiva direttamente all’interno dell’app e gli utenti riceveranno una notifica per procedere.

Valore legale – I documenti digitali presenti sull’app hanno lo stesso valore legale delle loro versioni fisiche. In questa fase iniziale, possono essere utilizzati solo in contesti di verifica dal vivo. In futuro, il loro utilizzo sarà esteso anche a contesti online.

Disattivazione – Gli utenti hanno il pieno controllo della funzionalità “Documenti su IO” e possono disattivarla direttamente dall’app o tramite il sito ioapp.it. Questa opzione è utile in caso di smarrimento del dispositivo o perdita di accesso. Una volta disattivata, i documenti digitali verranno rimossi, ma sarà possibile riattivare la funzionalità e aggiungerli nuovamente in qualsiasi momento.

Prospettive – Il lancio dell’IT Wallet segna un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi pubblici in Italia. Con un unico strumento, cittadini e cittadine potranno gestire documenti e credenziali, migliorando la loro esperienza con i servizi digitali.