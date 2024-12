Genova, Confcommercio guarda al Natale con ottimismo: sostegno al commercio locale per il rilancio dei consumi

Con il Natale alle porte, Confcommercio Genova invita i cittadini a sostenere il commercio locale per favorire la ripresa economica e dare respiro alle attività della città. Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova, sottolinea come dicembre rappresenti una sfida cruciale per il settore, ma anche un’opportunità per rilanciare i consumi.

Dati macroeconomici – Secondo il Centro Studi di Confcommercio, la situazione economica è più stabile rispetto ai mesi scorsi, grazie al rallentamento dell’inflazione e alla solidità delle tredicesime, che a livello nazionale superano i 54 miliardi di euro. Anche a Genova, queste risorse saranno in parte destinate agli acquisti natalizi, con una spesa media stimata di circa 200 euro pro capite, principalmente per regali e prodotti tipici.

Sfida con l’online – La maggiore competizione per i negozi fisici rimane quella con i canali di vendita online. “Per contrastare questa sfida, è essenziale puntare su qualità, tradizione e prossimità,” afferma Cavo. Questi elementi distintivi rappresentano un valore unico che il commercio locale può offrire ai genovesi.

Ruolo delle tredicesime – Le tredicesime non solo sosterranno i consumi, ma fungeranno da volano per il commercio locale, soprattutto nei mercati rionali e nei negozi di quartiere. “Dietro ogni acquisto locale ci sono famiglie, imprenditori e lavoratori che contribuiscono al tessuto sociale ed economico della città,” ricorda Cavo, invitando i cittadini a investire nel territorio.

Appello ai genovesi – Confcommercio sottolinea che ogni piccolo gesto può fare la differenza. Privilegiare i negozi di vicinato non significa solo sostenere l’economia locale, ma anche promuovere la coesione sociale e preservare le tradizioni cittadine.

Ottimismo per il futuro – Nonostante le difficoltà, Confcommercio guarda al Natale con fiducia, consapevole del ruolo strategico che il commercio può svolgere per il rilancio economico di Genova. “Siamo ottimisti, ma serve l’impegno di tutti per rendere il Natale un’occasione di rinascita per il commercio genovese,” conclude Cavo.