Sestri Levante: recupero ruderi di Sant'Anna, chiusura provvisoria Strada dei Ponti

Sono iniziati i lavori per il recupero e la conservazione dei ruderi dell’antica chiesa di Sant’Anna e per consentire l’allestimento del cantiere, garantendo la sicurezza pubblica, è stato necessario interdire temporaneamente il transito pedonale lungo il tratto del “Sentiero dei Ponti” in corrispondenza dei ruderi. L’interdizione resterà in vigore fino al completamento dei lavori, previsto entro 90 giorni, salvo eventuali proroghe. Durante questo periodo, l’accesso al tratto interessato sarà consentito esclusivamente al personale autorizzato per lavori, manutenzioni, indagini o verifiche.

In questi giorni è iniziato l'allestimento del cantiere e nel corso della prossima verranno installati i ponteggi sui ruderi della chiesa, operazione propedeutica all’inizio dell’intervento di recupero del valore complessivo di circa 287 mila euro. Tale intervento è finanziato con 125 mila euro ottenuti dal bando FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo) del Ministero del Turismo e MEF, 125 mila euro di risorse comunali e ulteriori 12.243,49 euro stanziati dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne (FOSMIT).

“Il progetto mira a garantire la messa in sicurezza dei ruderi della Chiesa di Sant’Anna e dell’area circostante, attraverso interventi specifici volti a preservare i resti storici e a garantirne la stabilità e la durabilità nel tempo. L’obiettivo principale è arricchire l’offerta culturale della città, restituendo alla comunità e ai visitatori un luogo di grande valore storico e paesaggistico - sottolinea il sindaco Francesco Solinas -. L’intervento non solo valorizza il patrimonio culturale locale, ma ripristina e migliora un luogo particolarmente apprezzato da residenti e turisti, inserito in un contesto panoramico unico. Inoltre, il recupero dei ruderi e del sentiero contribuisce a riqualificare il percorso sentieristico di Sant’Anna, uno dei più amati e frequentati, rafforzando l’attrattiva del territorio per escursionisti e appassionati della natura”.

Questo progetto si integra con il precedente intervento di recupero dei sentieri di Sant’Anna, finanziato con oltre 243 mila euro provenienti dai fondi regionali del PSR 2014-2020 della Regione Liguria e da risorse comunali.