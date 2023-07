"Notti bianche di Liguria al via" sino a fine luglio: concerti, spettacoli e cultura

La bella stagione è pronta ad entrare nel vivo con le “Notti Bianche di Liguria”, la rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura organizzata da Regione Liguria per animare tutto il territorio, da Levante a Ponente, dalla costa all’entroterra. Tre le scelte a disposizione nel “menù” di luglio, con attività ed eventi adatti a tutte le età e a tutti gli interessi: concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse.

Il primo appuntamento del mese è in programma domani, giovedì 6 luglio, a Savona, in piazza Sisto IV, con il concerto “Radio 101 – Summer party”. Tra gli ospiti della serata, che sarà introdotta da un dj-set a partire dalle 20.30, i Gemelli Diversi e Follya. Si replica venerdì 7, quando a salire sul palco saranno i The Kolors.

Le ‘Notti Bianche di Liguria’ sono musica, ma non solo. Protagonista di sabato 8 luglio, a partire dalle 20 ad Arcola, sarà “Shakespeare by night”, la pièce itinerante del Teatro della Tosse che darà voce a tanti personaggi shakespeariani, come Calibano, le streghe di Macbeth, Claudio e Puck, portando nei borghi e nei caruggi liguri tutto il fascino delle storie del Bardo. Ingresso ogni 20 minuti, per un massimo di 40 persone alla volta, dalle 20 fino alle 23.

Terzo pilastro delle “Notti Bianche” 2023 sono le ‘Lezioni Treccani’, i talk - show e panel di approfondimento organizzati da Fondazione Treccani Cultura e Kratesis. Lunedì 10 luglio alle 21, la villa Figoli des Genesys di Arenzano farà da cornice al primo appuntamento, dedicato ad una delle più importanti figure del cinema e dello spettacolo italiani, Monica Vitti: “Monica. La vita di una donna irripetibile” vedrà la partecipazione del regista teatrale e conduttore televisivo Pino Strabioli e della giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.

“Luglio è un mese all’insegna dei grandi eventi, con un programma di ampio respiro che abbraccerà tutto il territorio regionale, dalla costa e dall’entroterra – dichiara il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – Le Notti Bianche sono pensate per soddisfare ogni preferenza di cittadini e turisti, dando occasioni di svago, musica e cultura in grado di offrire serate a misura di giovani e adulti, amanti del teatro e del divertimento, cittadini liguri e visitatori che hanno scelto la nostra Regione per passare un momento di svago e riposo. Per essere ancora più attrattivi dal punto di vista turistico, infatti, è cruciale proporre grandi eventi, spettacoli e incontri di ampio respiro, in modo da arricchire la nostra offerta di panorami unici, natura e buon vivere con una scena musicale e culturale vivace e dinamica”.

"Un calendario molto vasto - dice il vice presidente con delega al Marketing Territoriale e allo Sviluppo dell'Entroterra Alessandro Piana - che mette al centro il binomio cultura e territorio. Una scelta vincente, tanto più che il viaggiatore culturale (dati Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) ha un profilo trasversale: è attento alla musica e all'arte, ma anche alle destinazioni naturalistiche. Non posso che sostenere il felice connubio tra gli eventi culturali proposti e le località disseminate dalla costa alle aree interne, valorizzando i nostri borghi che incarnano perfettamente un patrimonio unico di storia, tradizioni e tipicità ".

“Sarà un'estate ricchissima di eventi per tutti i gusti e per tutte le età e che avrà come protagonisti, oltre ovviamente agli artisti che si esibiranno, tante nostre belle località della costa e dell’entroterra – afferma l'assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori – Questo calendario così fitto di manifestazioni musicali, teatrali e culturali sarà sicuramente da stimolo ai tanti che ancora non hanno scelto la meta delle loro vacanze. Si prospetta un'altra stagione record in quanto a presenze e arrivi turistici, con tutti i nostri operatori del comparto che sono pronti a garantire agli ospiti una perfetta accoglienza, come sempre”.





Di seguito, il programma delle “Notti bianche”:





MUSICA

(ogni serata sarà aperta da un dj – set dalle 20,30 fino all’inizio del concerto; in chiusura, dj set fino a mezzanotte)

- 6 e 7 luglio (Savona): concerto di Radio 101 “101 Summer Party” a Savona Gemelli Diversi e Follya il 6 luglio, The Kolors 7 luglio

- 15 luglio (Imperia): concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

- 22 luglio (Rapallo): concerto di Radio 101 “101 Summer Party” a Rapallo con Mr. Rain e The Kolors

- 29 luglio (La Spezia): Concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra





TEATRO

- 8 luglio: “Shakespeare by night” a Arcola (SP) dalle 20

- 16 luglio: “Shakespeare by night” a Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) ore 21.15

- 21 luglio: “Shakespeare by night” a Castiglione Chiavarese (GE) ore 19 (Inizialmente previsto il 1 luglio, è stato rimandato per maltempo)

- 23 luglio: “Shakespeare by night” a Civezza (IM) dalle 20





CULTURA

(tutti gli incontri iniziano alle 21)

- 10 luglio (Arenzano): “Monica Vitti. Vita di una donna irripetibile”, serata con Pino Strabioli e Laura delli Colli

- 14 luglio (Pietra Ligure): “I 10 film che sconvolsero il mondo”, serata con Gianni Canova

- 18 luglio (Porto Venere): “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, serata con Vittorio Sgarbi

- 28 luglio (Dolceacqua): "Futura. Una serata con Lucio Dalla”, serata con Ernesto Assante -