Notte di San Giovanni, tutto pronto per la festa del santo patrono di Genova

Il 24 giugno Genova festeggia il patrono San Giovanni Battista e la città si animerà celebrando la sua tradizione, la sua storia e lo stretto vincolo che da oltre novecento anni la lega al Battista. Ancora di più quest’anno il ricco programma di eventi vede unirsi devozione, folklore, visite guidate e musica in una magica atmosfera tra le vie del centro storico della città, per scoprire Genova e i suoi mille volti.

Le manifestazioni in onore di San Giovanni inizieranno il 15 giugno al Museo Diocesano con la mostra “E tacquero le onde del mare”, organizzata dalla Consulta per i Beni Culturali della Regione Ecclesiastica Ligure e la Fondazione San Lorenzo, con il sostegno del Comune di Genova, di Regione Liguria e della Conferenza Episcopale Ligure: una esposizione di ex voto provenienti dalle Chiese e Santuari della Liguria per raccontare uno degli aspetti dello stretto rapporto del popolo ligure con il mare, attraverso una ricca collezione di tavolette dipinte, modellini, oggetti liturgici, statue e pergamene, testimonianza diretta del pericolo corso in mare, del suo superamento grazie all’intercessione dell’intervento divino e dell’offerta di ringraziamento per aver esaudito la preghiera. La mostra curata da Grazia Di Natale e Paola Martini rimarrà aperta fino al 2 ottobre

Il calendario delle celebrazioni proseguirà in Cattedrale mercoledì 21 giugno alle 16,30 con la presentazione dei restauri della facciata, i cui lavori si sono conclusi dopo due anni. La presentazione sarà introdotta dal Prefetto del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, durante la quale la Cappella Musicale della Cattedrale eseguirà alcuni brani. Il 22 giugno sarà possibile visitare la cappella di S. Giovanni in Cattedrale.

Venerdì 23 giugno, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alle 18 andrà in scena “Eroi superbi" di e con Marco Rinaldi: l'artista vestirà i panni di alcuni grandi protagonisti genovesi e li racconterà in “zenéise”. Uno show che unisce cabaret e teatro di narrazione raccontando illustri personaggi della città di Genova come Guglielmo Embriaco, Cristoforo Colombo e Niccolò Paganini.

Sempre venerdì 23 giugno partirà alle 20 da piazza Matteotti il “Ghost Tour” della Notte di San Giovanni 2023, organizzato dal Comune di Genova con il Circolo Culturale Fondazione Amon, un intrigante e misterioso viaggio alla scoperta di vecchie e nuove leggende tra i tesori del Centro Antico di Genova. La partecipazione è gratuita: si parte da Piazza Matteotti alle 20; verranno distribuite gratuitamente fino ad esaurimento le cartine che serviranno per trovare le piazza dove si svolgeranno le “performance fantasmatiche”; si può partecipare sia in forma individuale, sia mediante visita guidata. La formula è ormai collaudata: grazie all'utilizzo di una cartina, il visitatore dovrà orientarsi nel groviglio dei carruggi genovesi, trovare 13 piazze, ed assistere alle simpatiche performance svolte in chiave storica, teatrale, musicale e di danza. Sono previste anche 14 visite guidate gratuite a prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, dal portale https://www.exploratour.it/ghosttour/. La cartina de Ghost Tour può essere scaricata dal sito www.ghosttour.it. I cittadini potranno chiedere informazioni fino alle 12 del 23 giugno, scrivendo a fondazioneamon@live.it. Il Ghost tour terminerà entro la mezzanotte, per permettere ai partecipanti di assistere all’accensione del falò. E in occasione delle iniziative organizzate dal Comune il Museo Diocesano rimarrà aperto fino alle 21,30 con la mostra “E tacquero le onde del mare”.

La serata del 23, in attesa della mezzanotte, mentre tutta Genova starà aspettando l’accensione del grande falò di san Giovanni, vedrà il clou nel concerto dei Trilli, a partire dalle 22, storico gruppo che per l’occasione spegnerà 50 candeline e che, per festeggiare questo speciale compleanno, ha organizzato un grande concerto al quale parteciperanno diversi ospiti che hanno dato un importante contributo alla loro carriera artistica. Prima del concerto si esibiranno artisti, giovani talenti e amici della band.

A mezzanotte in punto, infine, l’accensione del tradizionale falò di San Giovanni e poi concerto con musiche anni 70/80 eseguite dalla cover band Angels of Harlem.

Il 24 giugno, come ogni anno si terrà la processione verso il porto Antico con l’Arca argentea delle Ceneri del Battista, i Crocifissi Processionali delle Confraternite genovesi, i gruppi storici, i religiosi, il clero e le Autorità civili e militari cittadine. La Filarmonica Sestrese accompagnerà la processione diretta al Porto Antico, dove l’Arcivescovo benedirà il mare con le Ceneri del Precursore. Durante la giornata presso la Cappella di S. Giovanni Battista saranno esposte alla venerazione le reliquie del santo.

"Abbiamo voluto presentare le iniziative per il Santo patrono della città congiuntamente alla Curia, sostenendo insieme un programma di eventi ogni anno più ricco, che uniscono devozione e folklore, religione e tradizione - dichiara l’assessore alle Tradizioni Cittadine Paola Bordilli - Le iniziative condivise, anche sulla scia dell'Ocean Race, partono così dal 15 giugno con la mostra al Museo Diocesano, esempio diretto di questo connubio fortissimo, tra vicende legate al mare e le preghiere, vicende delle città intrise di fede e spiritualità. Ogni anno a Genova riscopriamo poi l'antica tradizione del falò, che diventa anche momento di aggregazione e voglia di sentirsi parte di un’unica storia: un importante momento religioso, di tradizione storica e di cultura, che offre ai cittadini e anche ai visitatori opportunità per vivere insieme e più approfonditamente la nostra città. Le iniziative per San Giovanni uniscono il sacro dei momenti religiosi, come la processione con le ceneri del Battista e la benedizione del mare, con la festa laica, quella dei genovesi in piazza e alla scoperta del centro storico attraverso l'amato e sempre sentito Ghost Tour e, nel segno della tradizione genovese, i 50 anni dalla fondazione dei Trilli, storico duo musicale genovese che dal 1973 si è adoperato con la sua arte a portare avanti anche con la musica la lingua genovese".

"Come ogni anno, Genova si prepara a vivere la notte più magica di inizio estate festeggiando il suo patrono S. Giovanni Battista, con una serie di eventi tra le strade e le piazze del centro storico che spaziano dalla tradizione, al folklore, alla musica - dice il consigliere delegato ai Grandi eventi Federica Cavalleri - Ogni volta per la città di Genova quella del santo patrono è quindi l’occasione di trascorrere anche una serata di musica, quest’anno con il concerto- compleanno dei Trilli, che ci offrono sempre grandi emozioni e ricordi, ma anche di teatro, con lo spettacolo di grande successo di Marco Rinaldi e di cultura con le aperture straordinarie dei Musei di Genova. Quindi una festa nella festa a cui sappiamo parteciperà tutta la cittadinanza".

"Il 24 giugno è una festa di popolo, dove fede e folklore, devozione e tradizioni pre-cristiane si fondono in un clima gioioso che pervade tutto il centro storico e che ha il suo momento clou nella processione - dichiara Padre Mauro De Gioia coordinatore Ufficio beni culturali ecclesiastici - Il racconto tradizionale del trasporto delle ceneri da Mira a Genova vuole che il mare miracolosamente si placasse quando esse si trovarono riunite: da questo ricordo nacque probabilmente l’uso di portarle in processione in porto per implorare il divino aiuto soprattutto nei momenti di più terribile tempesta. Così nella benedizione del mare - fonte di ricchezza per la nostra città, ma anche rischio e pericolo per le persone e le merci - il culto del santo Patrono fa riemergere lo stretto legame tra la fede cristiana e l’identità cittadina, legame che, pur nel mutare dei tempi e delle modalità, non è mai venuto meno dal Medio Evo in poi".