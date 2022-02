Notre Dame de Paris, l'opera moderna di Cocciante torna al Carlo Felice dal 30 giugno

di Marco Innocenti

Le date genovesi inizialmente non erano previste poi sono state aggiunte, dopo la vendita di 40mila biglietti in pochi giorni

Ci sarà anche Genova fra le date del prossimo tour di "Notre Dame de Paris", l'opera di Riccardo Cocciante che da 20 anni miete successi nei maggiori teatri. Ed è proprio per festeggiare il traguardo dei 20 anni che è stato organizzato questo tour che sbarcherà sotto la Lanterna dal 30 giugno al 3 luglio 2022, al Teatro Carlo Felice.

L'opera, divenuta una fra le più viste e famose al mondo, in questi 20 anni ha toccato 47 città collezionando 159 date ed oltre 1.346 repliche, arrivando ad essere tradotta in ben 9 lingue, tra cui il russo, il kazako e il coreano. E ora tornerà a Genova, con date che inizialmente non erano previste nell'agenda del tour ma poi, dopo la vendita di ben 40mila biglietti in pochi giorni, l'organizzazione ha pensato bene di aggiungerne di nuove.