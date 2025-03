Norwegian Cruise Line prende in consegna Norwegian Aqua e celebra il varo di Norwegian Luna

Un doppio traguardo per Norwegian Cruise Line (NCL): la compagnia ha ricevuto ufficialmente da Fincantieri la nuova Norwegian Aqua, prima nave della classe Prima Plus, e ha celebrato il varo di Norwegian Luna, il cui debutto è previsto per il 2026. Due eventi che confermano la strategia di espansione della flotta e il consolidato rapporto con il cantiere di Marghera, come riporta Ferpress.

Norwegian Aqua – Una nave innovativa

Con la sua 20ª nave, Norwegian Cruise Line introduce la classe Prima Plus, evoluzione della precedente Prima, caratterizzata da maggiore capacità e spazi ampliati. David J. Herrera, presidente di NCL, ha sottolineato: “Norwegian Aqua è progettata per offrire un’esperienza straordinaria, con nuove attrazioni come l’Aqua Slidecoaster e il ristorante thailandese Sukhothai. Il nostro obiettivo è garantire sempre di più ai nostri ospiti”.

Varo di Norwegian Luna – Prossima tappa 2026

Nel frattempo, Norwegian Luna ha toccato l’acqua per la prima volta, entrando nella fase di allestimento finale. Sarà pronta per solcare i mari nella primavera del 2026.

Caratteristiche e attrazioni

Norwegian Aqua si distingue per le sue dimensioni maggiorate (+10% rispetto alla classe Prima) e per il più alto rapporto personale-ospiti tra le nuove navi da crociera contemporanee. A bordo, gli ospiti troveranno:

•Aqua Slidecoaster – La prima combinazione tra scivolo d’acqua e montagna russa al mondo.

•Glow Court – Un campo sportivo digitale con pavimento LED interattivo, che di notte si trasforma in discoteca.

•Sukhothai – Il primo ristorante NCL specializzato in cucina thailandese.

•Nuovo spettacolo dedicato a Prince – Un tributo musicale ufficiale all’icona del pop.

Il legame con Fincantieri

Luigi Matarazzo, General Manager Merchant Ships Division di Fincantieri, ha commentato: “Norwegian Aqua è la prova della nostra lunga partnership con NCL, recentemente rafforzata dall’ordine per le quattro navi più grandi mai costruite dal nostro gruppo”.

Le prime rotte

Dopo una serie di crociere inaugurali in Europa, Norwegian Aqua salperà il 28 marzo 2025 da Southampton per un viaggio transatlantico. Dopo eventi a Boston e New York, la nave sarà battezzata a Miami il 13 aprile 2025, con Eric Stonestreet (Modern Family) come padrino.

Nel suo primo anno, Norwegian Aqua opererà tra Miami, Port Canaveral e New York, con itinerari nei Caraibi, Bahamas e Bermuda.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.