Marina Genova cresce: più sostenibilità e servizi per la grande nautica

Crescita economica – Marina Genova ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 15 milioni di euro, segnando un +20% rispetto all’anno precedente e un +32% rispetto al 2022. Il tasso di occupazione dei posti barca ha raggiunto una media tra il 90 e il 100%, con un aumento rispetto all’86% del 2022. Anche il consumo di carburanti ha registrato una crescita del 43%, superando i 6 milioni di litri erogati.

Superyacht in aumento – Nel 2024 sono stati registrati 254 arrivi di Super e Mega Yacht, per un totale di 6.855 giornate di sosta. Con 400 ormeggi, di cui 100 per imbarcazioni fino a 130 metri, Marina Genova si conferma un punto di riferimento per la grande nautica da diporto nel Mediterraneo.

Transizione energetica – A gennaio 2025 è entrato in funzione un impianto fotovoltaico da 7.000 metri quadrati, con 800 pannelli capaci di generare 500 MWh all’anno e ridurre le emissioni di CO₂ di 270 tonnellate. Inoltre, sono state installate colonnine per la ricarica di auto e imbarcazioni elettriche, grazie alla partnership con Aqua superPower e Drivalia.

Nuovi propellenti – Marina Genova sta finalizzando un accordo con partner internazionali per diventare un punto di rifornimento per combustibili a basso impatto ambientale, ampliando così l’offerta per la nautica sostenibile.

Impegno ambientale – La lotta alle microplastiche continua con l’installazione di due nuovi impianti Seabin, che si aggiungono ai tre già attivi e che hanno raccolto negli anni oltre 900 kg di plastica.

Eventi in programma – Tra gli appuntamenti del 2025, il Sea You - Yacht sales and charter days (23-24 aprile) e la 17ª edizione di Yacht and Garden (16-18 maggio), che ospiterà anche il Classic Boat Show.

“Il nostro impegno per una nautica più sostenibile sta dando risultati concreti”, ha dichiarato Giuseppe Pappalardo, AD di Marina Genova. “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un polo di eccellenza per la grande nautica da diporto”.

